    date_range 22 Dec 2025 6:38 AM IST
    date_range 22 Dec 2025 6:38 AM IST

    മ​ല​യി​ടി​ച്ചി​ൽ, പ്ര​ള​യം; ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്​​ത​മാ​ക്കി റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ

    ഡാ​മു​ക​ളും പ്ര​ധാ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളും സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച്​ റാ​ക്​ പൊ​ലീ​സ്​ മേ​ധാ​വി
    മ​ല​യി​ടി​ച്ചി​ൽ, പ്ര​ള​യം; ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്​​ത​മാ​ക്കി റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ
    ശ​ക്​​ത​മാ​യ മ​ഴ​യി​ൽ മ​ല​യി​ടി​ച്ചി​ലു​ണ്ടാ​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ പൊ​ലീ​സ്​ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ ഇ​ൻ ചീ​ഫ്​ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ ജ​മാ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ്​ അ​ൽ താ​യ്​​റി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘം സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തു​ന്നു

    റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ: രാ​ജ്യ​ത്ത്​ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ മ​ഴ​ക്കെ​ടു​തി അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ​യി​ൽ പ്ര​കൃ​തി ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ടാ​ൻ കൂ​ടു​ത​ൽ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ച്​ ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം. ഇ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഡാ​മു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ്ര​ധാ​ന ​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ പൊ​ലീ​സ്​ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ ഇ​ൻ ചീ​ഫ്​ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ ജ​മാ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​ൽ താ​യ്​​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി. നാ​ഷ​ന​ൽ എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി, ക്രൈ​സി​സ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ഡി​സാ​സ്റ്റ​ർ മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റ്​ അ​തോ​റി​റ്റി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ അ​ലി റാ​ശി​ദ്​ അ​ൽ നു​ഐ​മി, മു​തി​ർ​ന്ന പൊ​ലീ​സ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, എ​മി​റേ​റ്റി​ന്‍റെ എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി ആ​ൻ​ഡ്​ ക്രൈ​സി​സ്​ ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​രും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തോ​ടൊ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    മ​ഴ​വെ​ള്ളം മൂ​ല​മു​ണ്ടാ​യ ആ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ക, മ​ഴ​ക്ക്​ ശേ​ഷം ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന പു​ര​ധി​വാ​സ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്യു​ക, പ്ര​ധാ​ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​ണ​ക്കെ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​ത​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം. സ​ന്ന​ദ്ധ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി നി​ര​വ​ധി മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​ൻ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ അ​ൽ​താ​യ​ർ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വ​നും സ്വ​ത്തി​നും സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കേ​ണ്ട​തി​ന്‍റെ​യും ഭാ​വി​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ​യും അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്​​തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്​ പ്രാ​യോ​ഗി​ക​വും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്‍റെ​യും ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യും അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ടു​ത്തു പ​റ​ഞ്ഞു. ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്ത്​ മ​ഴ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന​തി​നാ​യി പ്രാ​ദേ​ശി​ക എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി ടീം ​പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വ​രു​ക​യാ​ണ്.

    എ​മി​റേ​റ്റി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്​​തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി​ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​തോ​റി​റ്റി​ക​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ശ​ക്​​ത​മാ​യ മ​ഴ​യു​ടെ ആ​ഘാ​തം കു​റ​ക്കാ​നും അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഡാ​മു​ക​ളു​ടെ​യും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​നു​മു​ള്ള ഭാ​വി ആ​സൂ​ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഫെ​ഡ​റ​ൽ, പ്രാ​ദേ​ശി​ക അ​തോ​റി​റ്റി​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ള​രെ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട​താ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ കേ​ന്ദ്രം പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ച്​ രാ​ജ്യ​ത്ത്​ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ മ​ഴ ല​ഭി​ച്ച​ത്​ റാ​സ​ൽ​മൈ​ഖ​യി​ലാ​ണ്.

    News Summary - Floods in the mountains; Ras Al Khaimah strengthens its embankments
