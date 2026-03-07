Begin typing your search above and press return to search.
    7 March 2026 7:20 AM IST
    വിമാന സർവിസുകൾ സാധാരണ നിലയിലേക്ക്​

    • ശനിയാഴ്ച മുതൽ പ്രതിദിനം 106 സർവിസുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച്​ എമിറേറ്റ്​സ്​
    • 84 മണിക്കൂറിനിടെ ദുബൈയിൽ പറന്നത്​ 1140 വിമാനങ്ങൾ
    ദുബൈ: മേഖലയിലെ സംഘർഷത്തിന്​ നേരിയ അയവ്​ വന്നതോടെ യു.എ.ഇയിലെ വിമാന സർവിസുകൾ സാധാരണ നിലയിലേക്ക്. മാർച്ച്​ ഏഴു മുതൽ 83 ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക്​ പ്രതിദിനം 106 സർവിസുകൾ നടത്തുമെന്ന്​ ദുബൈ ആസ്ഥാനമായുള്ള എമിറേറ്റ്​സ്​ എയർലൈൻസ്​ ​പ്രഖ്യാപിച്ചു. എമിറേറ്റ്​സിന്‍റെ മൊത്തം റൂട്ടുകളുടെ 60 ശതമാനത്തോളമാണ്​ പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിക്കുന്നത്​​. യു.എ.ഇ വ്യോമപാത ഭാഗികമായി തുറന്നതോടെ അടിയന്തര സർവിസുകൾ മാത്രമായിരുന്നു​ എമിറേറ്റ്​സ് നിലവിൽ​ നടത്തിയിരുന്നത്​​. സംഘർഷത്തിന്​ കുറവ്​ വന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ്​ കൂടുതൽ പ്രതിദിന സർവിസുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്​.

    വരും ദിവസങ്ങളിൽ 100 ശതമാനവും സർവിസ്​ പുനരാരംഭിക്കാനാവുമെന്ന്​ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും എമിറേറ്റ്​സ്​ അധികൃതർ അറിയിച്ചു. അതേസമയം, ഷാർജ ആസ്ഥാനമായുള്ള എയർ അറേബ്യ യു.എ.ഇയിൽ നിന്നും തിരിച്ചുമുള്ള പരിമിത സർവിസുകൾ തുടരും​. മുമ്പ് യാത്ര റദ്ദാക്കിയ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ ടിക്കറ്റിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയോ റീഫണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ടിക്കറ്റ്​ ബുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന്​ എയർ അറേബ്യ അറിയിച്ചു. എയർ അറേബ്യ വെബ്​സൈറ്റ്​, മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ, അംഗീകൃത ട്രാവൽ ഏജൻസികൾ എന്നിവ വഴി ടിക്കറ്റുകൾ ലഭ്യമാണ്​. വിമാനം സർവിസ്​ റദ്ദാക്കിയ യാത്രക്കാർക്ക്​ ബദൽ ഓപ്​ഷനുകൾക്കൊപ്പം ഇ-മെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എസ്​.എം.എസ്​ സന്ദേശങ്ങൾ നേരിട്ട്​ ലഭിക്കും. ബുക്കിങ്​ സ്ഥിരീകരിക്കുകയോ നേരിട്ട്​ അറിയിപ്പ്​ ലഭിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ എയർപോർട്ടുകളിലേക്ക്​ യാത്ര ചെയ്യരുതെന്നും അധികൃതർ അഭ്യർഥിച്ചു.

    അതേസമയം, കൂടുതൽ വിമാന കമ്പനികൾ പ്രതിദിന സർവിസുകൾ ഭാഗികമായി പുനരാരംഭിച്ചതോടെ ദുബൈ വിമാനത്താവളം തിരക്കിലേക്ക്​ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട്​. കഴിഞ്ഞ 84 മണിക്കൂറിനിടെ ദുബൈ, ആൽ മക്​തൂം അന്താരാഷ്​​ട്ര വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ സർവിസ്​ നടത്തിയത്​​ 1,140 വിമാനങ്ങളാണ്​. മാർച്ച്​ രണ്ട്​ മുതൽ അഞ്ചുവരെ ഈ രണ്ട്​ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നിന്നായി 500ലധികം വിമാനങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടതായും 80ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 1.5 ലക്ഷം യാത്രക്കാർക്ക്​ ടിക്കറ്റുകൾ ലഭിച്ചതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ വിമാന സർവിസുകളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കുന്നത്​ തുടരും. ടിക്കറ്റ്​ ബുക്ക്​ ചെയ്​തവർ നിലവിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ അറിയാൻ അതത്​ എയർലൈൻ കമ്പനികളുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്നും എയർപോർട്ട്​ അധികൃതർ അഭ്യർഥിച്ചു.

