Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightദുബൈയിൽ അഞ്ച് ട്രാഫിക്...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 16 Oct 2025 8:54 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Oct 2025 8:54 AM IST

    ദുബൈയിൽ അഞ്ച് ട്രാഫിക് ലംഘനങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി കണ്ടെത്തും

    text_fields
    bookmark_border
    സംവിധാനം ദുബൈ പൊലീസ് ‘ജൈടെക്സി’ൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു
    ദുബൈയിൽ അഞ്ച് ട്രാഫിക് ലംഘനങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി കണ്ടെത്തും
    cancel
    camera_alt

    ‘ജൈ​ടെ​ക്സി’​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച ഇ​ന്‍റ​ലി​ജ​ന്‍റ്​ ട്രാ​ഫി​ക്​ സി​സ്റ്റം

    Listen to this Article

    ദുബൈ: മനുഷ്യ ഇടപെടലില്ലാതെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ട്രാഫിക് നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്ന സംവിധാനം അവതരിപ്പിച്ച് ദുബൈ പൊലീസ്. വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്‍ററിൽ പുരോഗമിക്കുന്ന ‘ജൈടെക്സ്’ മേളയിലാണ് ഇന്‍റലിജന്‍റ് ട്രാഫിക് സിസ്റ്റം എന്ന നവീന സംവിധാനം അവതരിപ്പിച്ചത്. അഞ്ച് നിയമലംഘനങ്ങളാണ് സംവിധാനം വഴി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുക.

    തത്സമയ കാമറ ദൃശ്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നത്. നിർമിത ബുദ്ധി, സ്മാർട്ട് ഡേറ്റ അനാലിസിസ് രീതികൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ് സംവിധാനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കൃത്യവും വളരെ വേഗത്തിലും ലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാകുമെന്നതാണ് സംവിധാനത്തിന്‍റെ പ്രത്യേകത.

    സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിക്കാതിരിക്കുക, ഡ്രൈവിങ്ങിനിടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുക, ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തുക, കാരണമില്ലാതെ റോഡിന് നടുവിൽ വാഹനം നിർത്തുക, വാഹനങ്ങൾക്കിടയിൽ സുരക്ഷിതമായ അകലം പാലിക്കാതിരിക്കുക എന്നീ നിയമലംഘനങ്ങളാണ് സംവിധാനത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുക. പുതിയ സംവിധാനം പൊലീസ് സേനക്ക് സമയവും വിഭവങ്ങളും ലാഭിക്കാനും റോഡിലെ നിയമലംഘനങ്ങളിൽ കൃത്യമായ തീരുമാനം എടുക്കാനും മറ്റു തന്ത്രപരമായ ദൗത്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനും അവസരമൊരുക്കുന്നതാണെന്ന് ലഫ്. എൻജിനീയർ അഹ്മദ് അൽ ഹമ്മാദി പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:DubaiGulf NewsAutomatic systemTraffic rulesTraffic Violations
    News Summary - Five traffic violations to be automatically detected in Dubai
    Similar News
    Next Story
    X