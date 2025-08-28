Begin typing your search above and press return to search.
    ദുബൈയിൽ അഞ്ച് പുതിയ ബസ് റൂട്ടുകൾ

    ഒ​മ്പ​ത് റൂ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ സ​ർ​വി​സ് പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം
    ദുബൈയിൽ അഞ്ച് പുതിയ ബസ് റൂട്ടുകൾ
    ദു​ബൈ: ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ച്​ പു​തി​യ ബ​സ് റൂ​ട്ടു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 29 മു​ത​ൽ ഈ ​റൂ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ സ​ർ​വി​സ് ആ​രം​ഭി​ക്കും. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം നി​ല​വി​ലെ ഒ​മ്പ​ത് റൂ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ സ​ർ​വി​സ് പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ച​താ​യും റോ​ഡ്​ ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റി (ആ​ർ.​ടി.​എ) അ​റി​യി​ച്ചു.

    പു​തി​യ ബ​സ് റൂ​ട്ടു​ക​ൾ

    റൂ​ട്ട് 31: ഔ​ട്ട്സോ​ഴ്സ് സി​റ്റി- സി​ലി​ക്ക​ൺ ഒ​യാ​സി​സ് (തി​ര​ക്കേ​റി​യ സ​മ​യ​ത്ത് ഓ​രോ 20 മി​നി​റ്റി​ലും സ​ർ​വി​സ്)

    റൂ​ട്ട് 62 എ: ​ഖി​സൈ​സ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ-​ഖി​സൈ​സ് മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ

    റൂ​ട്ട് 62 ബി: ​ഖി​സൈ​സ് മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ- റാ​സ​ൽ​ഖോ​ർ സ​മാ​രി റെ​സി​ഡ​ൻ​സ് (തി​ര​ക്കേ​റി​യ സ​മ​യ​ത്ത് ഓ​രോ അ​ര​മ​ണി​ക്കൂ​റി​ലും സ​ർ​വി​സ്).

    റൂ​ട്ട് എ​ഫ്​ 26എ: ​ഓ​ൺ​പാ​സി​വ് ബ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ- അ​ൽ​ഖൂ​സ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ

    റൂ​ട്ട് എ​ക്സ് ​91: അ​ൽ​ഗു​ബൈ​ബ ബ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ- ജ​ബ​ൽ അ​ലി ബ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ (ഇ​ത് എ​ക്സ്പ്ര​സ് സ​ർ​വി​സി​ന് സ​മാ​ന​മാ​യി​രി​ക്കും. റൂ​ട്ട് 91 പോ​ലെ പു​തി​യ സ​ർ​വി​സി​ന് ബി​സി​ന​സ് ബേ ​മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ സ്റ്റോ​പ്പു​ണ്ടാ​വി​ല്ല)

    പ​രി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ന്ന ബ​സ് റൂ​ട്ടു​ക​ൾ

    റൂ​ട്ട് 7: അ​ൽ​ഖൂ​സ് ബ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നും സ​ത്​​വ ബ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​മി​ട​യി​ലെ നി​ല​വി​ലെ സ​ർ​ക്കു​ലാ​ർ സ​ർ​വി​സ് ഇ​രു ദി​ശ​യി​ലേ​ക്കു​മു​ള്ള സ​ർ​വി​സാ​ക്കി മാ​റ്റും

    റൂ​ട്ട് 91: അ​ൽ​ഗു​ബൈ​ബ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് ബി​സി​ന​സ് ബ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ​ർ​വി​സാ​യി ചു​രു​ക്കും

    റൂ​ട്ട് എ​ഫ് ​62: എ​മി​റേ​റ്റ്സ് മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​നും നാ​ദ​ൽ ഹ​മ​റി​നു​മി​ട​യി​ൽ ഇ​രു ദി​ശ​യി​ലേ​ക്കും ന​ട​ത്തു​ന്ന സ​ർ​വി​സാ​യി പ​രി​ഷ്ക​രി​ക്കും

    റൂ​ട്ട് 77: ബ​നി​യാ​സ് സ്ക്വ​യ​ർ മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​നും ഗ​ർ​ഹൂ​ദി​നു​മി​ട​യി​ൽ ഇ​രു ദി​ശ​യി​ലേ​ക്കു​മു​ള്ള സ​ർ​വി​സാ​ക്കി പ​രി​ഷ്ക​രി​ക്കും

    റൂ​ട്ട് എ​ക്സ്​ 25: ക​റാ​മ ബ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നും ദു​ബൈ സി​ലി​ക്ക​ൺ ഒ​യാ​സി​സി​നു​മി​ട​യി​ലെ സ​ർ​വി​സാ​യി ചു​രു​ക്കും

    റൂ​ട്ട് 50: ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സി​റ്റി ബ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നും ബി​സി​ന​സ് ബേ ​സ്റ്റേ​ഷ​നു​മി​ട​യി​ലെ ഈ ​സ​ർ​വി​സ് ഇ​നി മു​ത​ൽ ഔ​ട്ട്സോ​ഴ്സ് സി​റ്റി വ​ഴി ക​ട​ന്നു​പോ​വി​ല്ല

    റൂ​ട്ട് 21 എ: ​അ​ൽ​ഖൂ​സ് മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​നും അ​ൽ​ഗു​ബൈ​ബ സ്റ്റേ​ഷ​നു​മി​ട​യി​ലെ സ​ർ​വി​സാ​ക്കി ചു​രു​ക്കും

    റൂ​ട്ട് 21 ബി: ​അ​ൽ​ഗു​ബൈ​ബ സ്റ്റേ​ഷ​നും അ​ൽ​ഖൂ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​മി​ട​യി​ലെ സ​ർ​വി​സാ​ക്കി ചു​രു​ക്കും

    റൂ​ട്ട് ജെ 01: ​ജു​മൈ​റ വി​ല്ലേ​ജ് സ​ർ​ക്കി​ളി​ന​ക​ത്തെ സ​ർ​വി​സാ​ക്കി പ​രി​ഷ്ക​രി​ക്കും

