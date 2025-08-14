Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 14 Aug 2025 6:42 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 6:42 AM IST

    അ​ഞ്ചു​മാ​സം പ്രാ​യ​മു​ള്ള പി​ഞ്ചു​കു​ഞ്ഞി​ന് ക​ര​ൾ മാ​റ്റി​വെ​ക്ക​ൽ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ വി​ജ​യം

    യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ്രാ​യം​കു​റ​ഞ്ഞ ക​ര​ൾ സ്വീ​ക​ർ​ത്താ​വാ​യി ബേ​ബി അ​ഹ്മ​ദ്
    surgery
    ബു​ർ​ജീ​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സി​റ്റി​യി​ലെ പി.​ഐ.​സി.​യു നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ബേ​ബി അ​ഹ്മ​ദ്

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ഏ​റെ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​ത​ക​ൾ ത​ര​ണം ചെ​യ്ത് യു.​എ.​ഇ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ്രാ​യം കു​റ​ഞ്ഞ ക​ര​ൾ സ്വീ​ക​ർ​ത്താ​വാ​യി അ​ഞ്ചു മാ​സം പ്രാ​യ​മു​ള്ള അ​ഹ്മ​ദ് യ​ഹ്​​യ. ഗു​രു​ത​ര ജ​നി​ത​ക രോ​ഗ​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ഹ്മ​ദി​ന് ന​ട​ത്തി​യ ക​ര​ൾ​മാ​റ്റ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ ബു​ർ​ജീ​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സി​റ്റി​യി​ലാ​ണ്​ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​ത്. യു.​എ.​ഇ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ യ​ഹ്​​യ​യു​ടെ​യും ഭാ​ര്യ സൈ​ന​ബ് അ​ൽ യാ​സി​യു​ടെ​യും മ​ക​ൻ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ഞ്ചാം മാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് ക​ര​ൾ മാ​റ്റ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക്ക് വി​ധേ​യ​നാ​യ​ത്. ഇ​ള​യ​മ്മ പ​കു​ത്തു ന​ൽ​കി​യ ക​ര​ൾ മ​ല​യാ​ളി​യാ​യ ഡോ. ​ജോ​ൺ​സ് ഷാ​ജി മാ​ത്യു ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ബു​ർ​ജീ​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സി​റ്റി​യി​ലെ മ​ൾ​ട്ടി​ഡി​സി​പ്ലി​ന​റി സം​ഘം വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി അ​ഹ്മ​ദി​ലേ​ക്ക് ചേ​ർ​ത്തു​വെ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ലോ​ക​ത്ത്​ 25ൽ ​കു​റ​ഞ്ഞ ആ​ളു​ക​ളി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ള്ള അ​ത്യ​പൂ​ർ​വ ജ​നി​ത​ക രോ​ഗ​മാ​ണ്​ കു​ഞ്ഞി​ന്​ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ക​ര​ൾ മാ​റ്റി​വെ​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു കു​ഞ്ഞി​നെ തി​രി​കെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള പോം​വ​ഴി. ജീ​വി​ത​ത്തി​ലൊ​രി​ക്ക​ലും അ​വ​യ​വ​ദാ​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ചി​ന്തി​ക്കാ​ത്ത യ​ഹ്​​യ​യു​ടെ സ​ഹോ​ദ​ര​ന്റെ ഭാ​ര്യ ദാ​താ​വാ​യി എ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. എ​ല്ലാ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ​യും മ​റി​ക​ട​ന്ന് 12 മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ ദാ​താ​വി​ന്റെ​യും സ്വീ​ക​ർ​ത്താ​വി​ന്റെ​യും ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. ബു​ർ​ജീ​ൽ അ​ബ്ഡോ​മി​ന​ൽ മ​ൾ​ട്ടി-​ഓ​ർ​ഗ​ൻ ട്രാ​ൻ​സ്​​പ്ലാ​ൻ​റ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ലെ ട്രാ​ൻ​സ്​​പ്ലാ​ൻ​റ് സ​ർ​ജ​റി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​ഗൗ​ര​ബ് സെ​ന്നും ഡോ. ​ജോ​ൺ​സ് ഷാ​ജി മാ​ത്യു​വു​മാ​ണ്​ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ സം​ഘ​ത്തെ ന​യി​ച്ച​ത്. അ​ന​സ്തേ​ഷ്യ ഡി​വി​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ ഡോ. ​രാ​മ​മൂ​ർ​ത്തി ഭാ​സ്ക​ര​ൻ, ഡോ. ​ജോ​ർ​ജ് ജേ​ക്ക​ബ്, ഡോ. ​അ​ൻ​ഷു എ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ പീ​ഡി​യാ​ട്രി​ക് അ​ന​സ്തേ​ഷ്യ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്തു. പീ​ഡി​യാ​ട്രി​ക് ഇ​ന്റ​ൻ​സി​വ് കെ​യ​ർ യൂ​നി​റ്റ് ക​ൺ​സ​ൽ​ട്ട​ൻ​റ് ഡോ. ​കേ​ശ​വ രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​നും സം​ഘ​വും ഓ​പ​റേ​ഷ​ന് ശേ​ഷ​മു​ള്ള പ​രി​ച​ര​ണ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

