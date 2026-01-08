Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightരാ​ജ്യ​ത്ത്​ അ​ഞ്ച്​...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 8 Jan 2026 7:07 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Jan 2026 7:07 AM IST

    രാ​ജ്യ​ത്ത്​ അ​ഞ്ച്​ ഡ്രോ​ൺ പ​രി​ശീ​ല​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ അം​ഗീ​കാ​രം

    text_fields
    bookmark_border
    രാ​ജ്യ​ത്ത്​ അ​ഞ്ച്​ ഡ്രോ​ൺ പ​രി​ശീ​ല​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ അം​ഗീ​കാ​രം
    cancel

    ദു​ബൈ: ഡ്രോ​ൺ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന്​​ അ​ഞ്ച് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ജ​ന​റ​ൽ സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി (ജി.​സി.​എ.​എ) അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി. രാ​ജ്യ​ത്തെ സ​മ്പൂ​ർ​ണ ഡ്രോ​ൺ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്ക് മു​ന്നേ​റാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന സു​പ്ര​ധാ​ന ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​യാ​ണി​ത്​ വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    സു​ര​ക്ഷ, നൈ​പു​ണ്യം എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​കും​ പ​രി​ശീ​ല​നം. രാ​ജ്യ​ത്ത്​ വി​പു​ല​മാ​യി വാ​ണി​ജ്യാ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ഡ്രോ​ണു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പു​തി​യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ന​ൽ​കി​യ അ​നു​മ​തി സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഡെ​ലി​വ​റി, പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ, ഫി​ലി​മി​ങ്, അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ്ര​തി​ക​ര​ണം എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം ഡ്രോ​ണു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കും.

    വെ​ർ​സ എ​യ്‌​റോ​സ്‌​പേ​സ്, എ​ക്‌​സ്‌​പോ​ണ​ന്റ് ഇ-​കൊ​മേ​ഴ്‌​സ് ഡി.​ഡ​ബ്ല്യു.​സി, ആ​ർ.​സി.​ജി ഫോ​ർ വ​യ​ർ​ലെ​സ് എ​യ​ർ​ക്രാ​ഫ്റ്റ് ട്രേ​ഡി​ങ്, എ​മി​റേ​റ്റ്‌​സ് ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ​സ് ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ, ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ ഐ ​ഡ്രോ​ൺ​സ് പ്ലാ​നി​ങ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ഏ​രി​യ​ൽ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫി സ​ർ​വീ​സ​സ് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പു​തു​താ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച പ​രി​ശീ​ല​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ. ആ​ളി​ല്ലാ വി​മാ​ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ജി.​സി.​എ.​എ​യു​ടെ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ച​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വും അം​ഗീ​കൃ​ത​വു​മാ​യ സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണ്​ ഇ​തി​ലൂ​ടെ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്. വി​ദേ​ശ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​നു​ക​ളെ​യോ പ​രി​മി​ത​മാ​യ ഇ​ൻ​ഹൗ​സ് പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളെ​യോ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത്​ കു​റ​ക്കാ​ൻ ഇ​ത്​ സ​ഹാ​യി​ക്കും. യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ ഡ്രോ​ൺ പൈ​ല​റ്റു​മാ​രെ​യും ഓ​പ്പ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​രെ​യും പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ക്കാ​നും നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ പ​രി​ധി​ക​ളി​ല്ലാ​തെ ഡ്രോ​ൺ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കാ​നും ബി​സി​ന​സു​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​തി​ലൂ​ടെ ക​ഴി​യും.

    താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും ബി​രു​ദ​ധാ​രി​ക​ൾ​ക്കും ക​രി​യ​ർ മാ​റ്റാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും പു​തി​യ തൊ​ഴി​ൽ മേ​ഖ​ല സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തു​കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്. ഡ്രോ​ൺ പൈ​ല​റ്റു​മാ​ർ, ഓ​പ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ, ഫ്ലൈ​റ്റ് ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ​മാ​ർ, സേ​ഫ്റ്റി ആ​ൻ​ഡ് കം​പ്ല​യ​ൻ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ, മെ​യി​ന്റ​ന​ൻ​സ് ടെ​ക്നീ​ഷ്യ​ൻ​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ​ ആ​വ​ശ്യം വ​ർ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:statetrainingdronecenters
    News Summary - Five drone training centers approved in the state
    Similar News
    Next Story
    X