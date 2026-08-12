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    U.A.E
    Posted On
    date_range 12 Aug 2026 9:49 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2026 9:49 AM IST

    ഫിറ്റ്ഫോർ ഷട്ടിൽ ടൂർണമെന്‍റ്​: അംജിദ്​ ചാമ്പ്യൻ

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    ഫിറ്റ്ഫോർ ഷട്ടിൽ ടൂർണമെന്‍റ്​: അംജിദ്​ ചാമ്പ്യൻ
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    ഫിറ്റ്​ഫോർ ഷട്ടിൽ ടൂർണമെന്‍റിലെ വിജയികൾ

    ദുബൈ: പ്രവാസികൾക്കിടയിലെ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിന് ഊന്നൽനല്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടീം ഫിറ്റ്​ഫോർ ദുബൈയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഷട്ടിൽ ടൂർണമെന്‍റ്​ സംഘടിപ്പിച്ചു. വുഡ്​ലെം പാർക്ക് സ്കൂൾ അസ്‌ലെ ടെന്നീസ് അക്കാദമിയിൽ നടന്ന മത്സരങ്ങളിൽ സിംഗിൾസ്, ഡബിൾസ് ഇനങ്ങളിലായി 20 ഓളം ടീമുകൾ പങ്കെടുത്തു.

    സിംഗിൾസ് മത്സരങ്ങളിൽ അംജിദ് മുഹൈസിന ചാമ്പ്യനായി. ഡബിൾസ് മത്സരങ്ങളിൽ അഫ്​സൽ ആൻഡ്​ ടീം ജേതാക്കളായപ്പോൾ സിംഗിൾസിൽ മുഹമ്മദ് റിസാലും ഡബിൾസിൽ മുഹമ്മദ് തൗഫീറും ടീമും റണ്ണറപ്പായി.

    വിജയികൾക്ക് ഐ.സി.എഫ്​ ദുബൈ റീജ്യൻ സെക്രട്ടറി ഷംസുദ്ദീൻ പയ്യോളി ട്രോഫികൾ വിതരണം ചെയ്തു. മുസ്തഫ കാരന്തൂർ, നൗഫൽ ചന്തപ്പുര, മുഹമ്മദ് അലി പരപ്പൻപൊയിൽ, നൗഫൽ കുനിയിൽ, ഷിഹാബ് തൂണേരി, ഷാഫി കോടാമ്പുഴ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. മുബാറക്ക് തൃക്കരിപ്പൂർ മത്സരങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചു.

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    TAGS:badmintonnriOman
    News Summary - ഫിറ്റ്ഫോർ ഷട്ടിൽ ടൂർണമെന്‍റ്​: അംജിദ്​ ചാമ്പ്യൻ
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