    U.A.E
    Posted On
    date_range 29 April 2026 9:51 AM IST
    Updated On
    date_range 29 April 2026 9:51 AM IST

    അബൂദബിയിൽ മീൻ പിടിത്ത നിയന്ത്രണം നീക്കി

    അബൂദബി: സുസ്ഥിരതയും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയും സന്തുലിതമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അബൂദബി പരിസ്ഥിതി ഏജന്‍സി മത്സ്യ ബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന നിയന്ത്രണം നീക്കി. ബദാഹ മത്സ്യത്തെ പിടിക്കാനും വിപണിയില്‍ വില്‍ക്കാനും അനുമതി നൽകി​. മത്സ്യബന്ധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശാസ്ത്രീയ വിവരങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയ ശേഷം പുനപ്പരിശോധിക്കു​മെന്ന്​ അധികൃതർ അറിയിച്ചു. മത്സ്യങ്ങളുടെ പ്രജനന കാലമായതിനാലാണ്​ മീൻപിടിക്കുന്നതിന്​ നിയന്ത്രണമേർപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്​.

    അതേസമയം, മത്സ്യ ബന്ധനത്തിൽ നിയന്ത്രണമേർപ്പെടുത്തിയതിനെ തുടർന്ന്​ അബൂദബിയിലുടനീളം മത്സ്യസമ്പത്ത് ഉയർന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ്​ വിലയിരുത്തൽ. ഇതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്​ മത്സ്യബന്ധന നിയന്ത്രണം നീക്കിയത്​. മല്‍സ്യത്തൊഴിലാളികളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും പ്രാദേശിക വിപണിയില്‍ മല്‍സ്യ ലഭ്യത വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതിനും തീരുമാനം സഹായകമാവും.

    TAGS: Abu Dhabi, fishing, restrictions, gulf, UAE
    News Summary - Fishing restrictions lifted in Abu Dhabi
