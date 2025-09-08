Begin typing your search above and press return to search.
    ആദ്യ പാദം ജി.ഡി.പി 455 ശതകോടി കടന്നു

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച 3.9 ശ​ത​മാ​നം
    ആദ്യ പാദം ജി.ഡി.പി 455 ശതകോടി കടന്നു
    ദു​ബൈ: ന​ട​പ്പുസാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ​പാ​ദ​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ സ​മ്പ​ദ്​ വ്യ​വ​സ്ഥ 3.9 ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ർ​ച്ച കൈ​വ​രി​ച്ചു. ഇ​ക്കാ​ല​യ​വ​ളി​ൽ മൊ​ത്ത ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം (ജി.​ഡി.​പി) 455 ശ​ത​കോ​ടി ദി​ർ​ഹം ക​ട​ന്ന​താ​യി ഫെ​ഡ​റ​ൽ കോം​പി​റ്റി​റ്റീ​വ്​​ന​സ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ സ്റ്റാ​റ്റി​സ്റ്റി​ക്സ്​ സെ​ന്‍റ​ർ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ രാ​ജ്യ​ത്തെ എ​ണ്ണ​യി​ത​ര രം​ഗ​ത്തെ ജി.​ഡി.​പി 5.3 ശ​ത​മാ​നം ഉ​യ​ർ​ന്ന്​ 352 ശ​ത​കോ​ടി ദി​ർ​ഹ​മാ​യി. മൊ​ത്തം ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ന്‍റെ 77.3 ശ​ത​മാ​നം സം​ഭാ​വ​ന​യും എ​ണ്ണ​യി​ത​ര മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ്. രാ​ജ്യ​ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​യാ​ണി​​ത്. ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ എ​ണ്ണ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ജി.​ഡി.​പി​യു​ടെ 22.7 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണെ​ന്നും സ്റ്റാ​റ്റി​സ്റ്റി​ക്സ്​ സെ​ന്‍റ​ർ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ആ​ദ്യ പാ​ദ​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും വേ​ഗ​ത്തി​ൽ വ​ള​രു​ന്നത് നി​ർ​മാ​ണ മേ​ഖ​ല​യാ​ണ്. 2024ൽ ​ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ വ​ള​ർ​ച്ച 7.7 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്. ധ​ന, ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്, കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഏ​ഴു ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ർ​ച്ച​യും കൈ​വ​രി​ച്ചു. റി​യ​ൽ എ​സ്​​റ്റേ​റ്റ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ 6.6 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്​ വ​ള​ർ​ച്ച. വ്യാ​പാ​രം മൂ​ന്നു ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ർ​ച്ച​യും കൈ​വ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.എ​ണ്ണ​യി​ത​ര ജി.​ഡി.​പി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള സം​ഭാ​വ​ന​യി​ൽ 15.6 ശ​ത​മാ​ന​വു​മാ​യി വ്യാ​പാ​ര​മാ​ണ്​ മു​ന്നി​ൽ.

    ധ​ന, ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്​ മേ​ഖ​ല 14.6 ശ​ത​മാ​ന​വു​മാ​യി തൊ​ട്ടു​പി​റ​കി​ലു​ണ്ട്. ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന മേ​ഖ​ല 13.4 ശ​ത​മാ​നം, കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണം മേ​ഖ​ല 12 ശ​ത​മാ​നം, റി​യ​ൽ എ​സ്​​റ്റേ​റ്റ്​ മേ​ഖ​ല 7.4 ശ​ത​മാ​നം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്​ മ​റ്റു മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ. എ​ണ്ണ​യി​ത​ര മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലു​ട​നീ​ളം ശ​ക്​​ത​വും സ്ഥി​ര​ത​യാ​ർ​ന്ന​തു​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന​തി​ന്‍റെ തെ​ളി​വാ​ണീ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ. ദേ​ശീ​യ സ​മ്പ​ദ്​​വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ ശ​ക്​​തി​യും അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നു​ള്ള അ​തി​ന്‍റെ ക​ഴി​വും ​പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ ആ​ദ്യ പാ​ദ​ത്തി​ലെ ക​ണ​ക്കു​ക​ളെ​ന്ന്​ സാ​മ്പ​ത്തി​ക, ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രി അ​ബ്​​ദു​ല്ല ബി​ൻ തൂ​ഖ്​ അ​ൽ മ​ർ​റി പ​റ​ഞ്ഞു.

