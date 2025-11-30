Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightറാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ലെ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 30 Nov 2025 6:40 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Nov 2025 6:40 AM IST

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ലെ ആദ്യരാ​ത്രി ച​ന്ത വി​ജ​യം

    text_fields
    bookmark_border
    വൈ​കീ​ട്ട് 4.30 മു​ത​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാം
    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ലെ ആദ്യരാ​ത്രി ച​ന്ത വി​ജ​യം
    cancel
    camera_alt

    റാ​സ​ൽ ഖൈ​മ​യി​ലെ നൈ​റ്റ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്

    Listen to this Article

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: നി​വാ​സി​ക​ളും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും പു​തി​യ ഷോ​പ്പി​ങ് അ​നു​ഭ​വം സ​മ്മാ​നി​ച്ച് റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ​യി​ലാ​രം​ഭി​ച്ച ആ​ദ്യ നൈ​റ്റ്‌ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ വ​ൻ തി​ര​ക്കേ​റു​ന്നു. ശൈ​ത്യ​കാ​ലം വ​ന്ന​തോ​ടെ, സു​ഖ​ക​ര​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും കു​ടും​ബ​ത്തി​നു​മൊ​പ്പം ഒ​ട്ടേ​റെ പേ​രാ​ണ് റാ​ക് എ​ക്സ്പോ സെ​ന്റ​റി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന രാ​ത്രി ച​ന്ത​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഉ​ല്‍പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​പ​ണ​ന​വും സാ​മൂ​ഹി​ക ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളും ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി റാ​ക് ര​ണ്ടാ​ഴ്ച മു​മ്പാ​ണ് നൈ​റ്റ് മാ​ര്‍ക്ക​റ്റി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യ​ത്.

    വി​ല്‍പ​ന​ശാ​ല​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്കും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ള്‍ക്കും വി​നോ​ദ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കി​യാ​ണ് നൈ​റ്റ് മാ​ര്‍ക്ക​റ്റി​ന്റെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം. വെ​ള്ളി, ശ​നി, ഞാ​യ​ര്‍ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വൈ​കീ​ട്ട് 4.30 മു​ത​ല്‍ രാ​ത്രി 10.30 വ​രെ​യാ​ണ് പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന സ​മ​യം. വ​സ്ത്ര​ശേ​ഖ​രം, സു​ഗ​ന്ധ ദ്ര​വ്യ​ങ്ങ​ള്‍, ക​ര​കൗ​ശ​ല വ​സ്തു​ക്ക​ള്‍, നാ​ട​ന്‍ ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ള്‍, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് തു​ട​ങ്ങി വ്യ​ത്യ​സ്ത ഉ​ല്‍പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ ഒ​രു​ക്കി 80ഓ​ളം ചി​ല്ല​റ വി​ല്‍പ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​വി​ടെ​യു​ള്ള​ത്. അ​റ​ബ് പ​ഴ​മ​യു​ടെ പൈ​തൃ​കം വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന ച​ന്ത​യി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണ്. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത അ​റ​ബ് നൃ​ത്ത​ച്ചു​വ​ടു​ക​ളും ഗാ​ന​ങ്ങ​ളും നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​വി​ടെ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്നു​ണ്ട്. ആ​ഹ്ലാ​ദ​ക​ര​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ് ഈ ​രാ​ത്രി ച​ന്ത ന​ല്‍കു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് കു​ടും​ബ​വു​മാ​യ​ത്തെു​ന്ന സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​ര്‍ സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്. ത​ദ്ദേ​ശീ​യ​ർ​ക്കൊ​പ്പം മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​ദേ​ശി​ക​ളും റാ​ക് നൈ​റ്റ്‌ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Ras Al khaimahgulfnewsUAE
    News Summary - First night market success in Ras Al Khaimah
    Similar News
    Next Story
    X