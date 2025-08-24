Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 24 Aug 2025 8:07 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Aug 2025 8:07 AM IST

    സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ നാളെ ഫ​സ്റ്റ്​​ബെ​ൽ; ഈ ​വ​ർ​ഷം മു​ത​ൽ പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി​യും

    സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ നാളെ ഫ​സ്റ്റ്​​ബെ​ൽ; ഈ ​വ​ർ​ഷം മു​ത​ൽ പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി​യും
    ദു​ബൈ: ര​ണ്ടു​ മാ​സ​ത്തെ വേ​ന​ല​വ​ധി​ക്കു​​ശേ​ഷം യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്​ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച തു​ട​ക്ക​മാ​വും. 12ാം ക്ലാ​സു​വ​രെ 10 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം കു​ട്ടി​ക​ളാ​ണ്​ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ​ത്തു​ക. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള എ​ല്ലാ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളും സു​ര​ക്ഷ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും അ​ധി​കൃ​ത​ർ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​വ​ധി ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​ൻ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ പോ​യ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും തി​രി​കെ​യെ​ത്തി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഇ​ത്ത​വ​ണ ചെ​റി​യ ക്ലാ​സു​ക​ൾ മു​ത​ൽ നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി (എ.​ഐ)​യും പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​. എ.​ഐ പ​ഠി​പ്പി​ക്കാ​ൻ 1000ത്തി​ല​ധി​കം വി​ദ​ഗ്​​ധ​രാ​യ അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ​യാ​ണ്​ പു​തു​താ​യി നി​യ​മി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ദ്യ ദി​നം കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 25 അ​പ​ക​ട ര​ഹി​ത ദി​ന​മാ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം നേ​ര​ത്തെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്‍റെ വെ​ബ്​​സൈ​റ്റ്​ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച്​ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത ശേ​ഷം ആ ​ദി​വ​സം അ​പ​ക​ട​മി​ല്ലാ​തെ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ചാ​ൽ ലൈ​സ​ൻ​സി​ലെ നാ​ല്​ ബ്ലാ​ക്ക്​ പോ​യ​ന്‍റു​ക​ൾ വ​രെ കു​റ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​ണി​ത്. സ്കൂ​ൾ ബ​സു​ക​ളു​ടെ ഫി​റ്റ്​​ന​സ്​ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്കും ആ​യ​മാ​ർ​ക്കു​മു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. ന​വാ​ഗ​ത​രെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ്​ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പു​തി​യ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക വ​ർ​ഷം മു​ത​ൽ ര​ണ്ടാം പാ​ദ​പ​രീ​ക്ഷ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​നി മു​ത​ൽ ഒ​ന്നും മൂ​ന്നും സെ​മ​സ്റ്റ​റു​ക​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മേ കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ക​യു​ള്ളൂ. അ​ഞ്ചു​മു​ത​ൽ പ​ന്ത്ര​ണ്ടാം ക്ലാ​സ്​ വ​രെ​യു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക്​ പു​തി​യ ന​യം ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്.

    പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ സ​മ്മ​ർ​ദം കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​മ​ർ​ശ​ന ചി​ന്ത​യും വി​ശ​ക​ല​ന പാ​ട​വ​വും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്​ ന​ട​പ​ടി. യു.​എ.​ഇ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​​ന്‍റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ 520 സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലാ​യി 2,80,000 കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​ഠി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.പു​തു​താ​യി കാ​ൽ​ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ സ്കൂ​ളി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ്​ ക​ണ​ക്ക്. 800ല​ധി​കം പു​തി​യ അ​ധ്യാ​പ​ക​രും ഇ​ത്ത​വ​ണ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ​ത്തും.ഏ​ക​ദേ​ശം 47,000 ലാ​പ്ടോ​പ്പു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. 10 ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ അ​ച്ച​ടി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. സ്കൂ​ൾ തു​റ​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ മാ​ർ​ഗ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും അ​ധി​കൃ​ത​ർ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​രു​ന്നു. റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ തി​ര​ക്ക്​ കൂ​ടാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​തി​നാ​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ നേ​ര​ത്തെ ഇ​റ​ങ്ങാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്ക​ണം. സ്കൂ​ൾ ബ​സ്​ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രും ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ച്​ സു​​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ പൊ​ലീ​സ്​ അ​റി​യി​ച്ചു.

    സ്കൂ​ൾ സ​മ​യ​മാ​റ്റം വാ​ർ​ത്ത നി​ഷേ​ധി​ച്ച്​ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം

    ദു​ബൈ: പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷം മു​ത​ൽ പൊ​തു വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സ​മ​യ​ത്തി​ൽ മാ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​യേ​ക്കു​മെ​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ നി​ഷേ​ധി​ച്ച്​ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം.കി​ന്‍റ​ർ​ഗാ​ർ​ട്ട​ൻ മു​ത​ൽ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ സ​മ​യം മാ​റ്റാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന്​ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ച​രി​ക്കു​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ തെ​റ്റാ​ണ്.

    ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ഒ​രു വാ​ർ​ത്ത​യും പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല. കൃ​ത്യ​വും വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മ​വു​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്‍റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളെ മാ​ത്രം ആ​ശ്ര​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - First bell in schools tomorrow; Built Intelligence to be included in curriculum from this year
