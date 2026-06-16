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    U.A.E
    Posted On
    date_range 16 Jun 2026 9:17 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Jun 2026 9:17 AM IST

    ജീവൻരക്ഷ പരിശീലനം

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    ജീവൻരക്ഷ പരിശീലനം
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    ഷാർജ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ, ജുവൈസയിലെ സോഷ്യൽ അവയർനെസ് ക്ലബിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഹൃദയ-ശ്വാസകോശ പുനരുജ്ജീവന പ്രക്രിയയുടെ പരിശീലന പരിപാടി 

    ഷാർജ: ഷാർജ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ, ജുവൈസയിലെ സോഷ്യൽ അവയർനെസ് ക്ലബിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ ദുബൈ ഹാർട്ട് സിറ്റിയും ദുബൈ ആരോഗ്യ വിഭാഗവുമായി സഹകരിച്ച് ഹൃദയ-ശ്വാസകോശ പുനരുജ്ജീവന പ്രക്രിയയുടെ പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിന്‍റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം വളർത്തുന്നതിനും അധ്യാപകരെ ഈ ജീവൻ രക്ഷാനൈപുണ്യത്തിൽ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനുമായാണ് പരിശീലനം ഒരുക്കിയതെന്ന് സ്‌കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ വിജിമോൻ അയ്യപ്പൻ പറഞ്ഞു.

    200ലധികം അധ്യാപകരാണ് വിജയകരമായി പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി ഹൃദയ-ശ്വാസകോശ പുനരുജ്ജീവന പ്രക്രിയ (സി.പി.ആർ) സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടിയത്. വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ രാജീവ് മാധവൻ, ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് ദീപ്തി ടോംസി, സോഷ്യൽ അവയർനെസ് ക്ലബ് കോഓർഡിനേറ്റർ ഫെബിന റഷീദ് എന്നിവർ അധ്യാപകർക്ക് മാർഗനിർദേശങ്ങൾ നൽകി.

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    TAGS:gulfnewsUAEgulfnewsmalayalam
    News Summary - First aid and CPR training
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