ദുബൈയിൽ അഗ്നിബാധ കൂടുന്നു; കഴിഞ്ഞ വർഷം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് 3000 കേസുകൾ

cancel camera_alt തീപ്പിടിത്തത്തിൽ കത്തിയമരുന്ന കെട്ടിടം (ഫ​യ​ൽ ചി​ത്രം) By മാധ്യമം ലേഖകൻ ദു​ബൈ: ചൂ​ടു കൂ​ടു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ താ​മ​സ​കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ഗ്​​നി​ബാ​ധ ത​ട​യാ​ൻ സു​ര​ക്ഷ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ്​ അ​തോ​റി​റ്റി. യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ തീ​പി​ടി​ത്ത കേ​സു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ സു​ര​ക്ഷ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്. 2022ൽ ​രാ​ജ്യ​ത്ത്​ 3,000 തീ​പി​ടി​ത്ത കേ​സു​ക​ളാ​ണ്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഇ​തി​ൽ 2,169 എ​ണ്ണ​വും കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്. 2021നെ ​അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ മൂ​ന്നു ശ​ത​മാ​ന​വും 2020നെ ​അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ 10 ശ​ത​മാ​ന​വും അ​ധി​ക​മാ​ണി​തെ​ന്നാ​ണ്​ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്‍റെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം തീ​പി​ടി​ത്ത​ങ്ങ​ളും റ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഏ​രി​യ​ക​ളി​ലാ​ണ്. 1,385 കേ​സു​ക​ളാ​ണ് ആ​കെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത്. വാ​ണി​ജ്യ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ 256ഉം ​ഫാ​മു​ക​ളി​ൽ 153ഉം ​പൊ​തു സേ​വ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ 122ഉം ​തീ​പി​ടി​ത്ത​ങ്ങ​ളാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ ഏ​പ്രി​ൽ 16ന്​ ​ന​ട​ന്ന തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ൽ ​എ​മി​റേ​റ്റ്​​സ്​ റെ​ഡ്​ ക്ര​സ​ന്‍റ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​റു​പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട സം​ഭ​വ​ത്തി​ന്​ പി​റ​കെ​യാ​ണ്​ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം തീ​പി​ടി​ത്ത ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​ത്. ഇ​തി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം അ​ഗ്​​നി​ബാ​ധ​യി​ൽ മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ 860 കേ​സു​ക​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ അ​ജ്​​മാ​നി​ൽ 396ഉം ​ദു​ബൈ​യി​ൽ 321ഉം ​കേ​സു​ക​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു. ഷാ​ർ​ജ, ഫു​ജൈ​റ, റാ​സ​ൽ ഖൈ​മ, ഉ​മ്മു​ൽ ഖു​വൈ​ൻ എ​ന്നീ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ യ​ഥാ​ക്ര​മം 149, 148, 69 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട തീ​പി​ടി​ത്ത കേ​സു​ക​ൾ. ഇ​തി​ൽ 20 എ​ണ്ണം വ​ലി​യ തീ​പി​ടി​ത്ത​ങ്ങ​ളും 37 എ​ണ്ണം ചെ​റി​യ തീ​പി​ടി​ത്ത​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ്. ഇ​ല​ക്​​ട്രി​ക്ക​ൽ വ​യ​റി​ങ്ങി​ന്‍റെ കൃ​ത്യ​മാ​യ അ​റ്റു​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​യു​ടെ അ​ഭാ​വ​വും അ​ഗ്​​നി​സു​ര​ക്ഷ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത​തു​മാ​ണ്​ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണം. ഗു​ണ​മേ​ൻ​മ കു​റ​ഞ്ഞ ഇ​ല​ക്​​ട്രി​ക്​ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ന്​ കാ​ര​ണ​മാ​ണ്. അ​തേ​സ​മ​യം, അ​ഗ്​​നി​ബാ​ധ​യു​ടെ നി​ല​വി​ലെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ സു​ര​ക്ഷ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മാ​ണ്​ അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ്​ അ​തോ​റി​റ്റി ത​ല​വ​ൻ സ​മി അ​ൽ ന​ഖ്​​ബി പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

Fires on the rise in Dubai; 3000 cases were reported last year