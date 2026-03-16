Madhyamam
    Posted On
    date_range 16 March 2026 8:27 AM IST
    Updated On
    date_range 16 March 2026 8:38 AM IST

    ദുബൈ വിമാനത്താവളത്തിനടുത്ത് തീപിടിത്തം; വിമാന സർവീസുകൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു

    ദുബൈ: ദുബൈ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന്റെ സമീപത്തെ ഇന്ധന ടാങ്കിനടുത്തുണ്ടായ തീപിടിത്തം ദുബൈ സിവിൽ ഡിഫൻസ് സംഘം വിജയകരമായി നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി. സംഭവത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ലെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

    ഡ്രോൺ പതിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവത്തെ തുടർന്നാണ് തീപിടിത്തം ഉണ്ടായത്. അതേസമയം സുരക്ഷാ മുൻകരുതലായി ദുബൈ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റി വിമാനത്താവളത്തിലെ വിമാന സർവീസുകൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചതായി അറിയിച്ചു.

    യാത്രക്കാർ തങ്ങളുടെ വിമാന സർവീസുകളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾക്കായി ബന്ധപ്പെട്ട എയർലൈൻസുകളുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് അധികൃതർ നിർദ്ദേശിച്ചു. സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തിയ ശേഷം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക ചാനലുകളിലൂടെ ഉടൻ അറിയിക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

    TAGS: gulf news UAE gulf news malayalam
    News Summary - Fire breaks out near Dubai airport; flight services temporarily suspended
    Similar News
    Next Story
