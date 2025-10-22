Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഷാ​ർ​ജ​യി​ലെ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 22 Oct 2025 9:18 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Oct 2025 9:18 AM IST

    ഷാ​ർ​ജ​യി​ലെ വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ തീ​പി​ടി​ത്തം

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ൽ​ഖാ​ൻ പാ​ല​ത്തി​ന്​ സ​മീ​പ​ത്താ​ണ്​ തീ​പി​ടി​ത്ത​മു​ണ്ടാ​യ​ത്​
    ഷാ​ർ​ജ​യി​ലെ വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ തീ​പി​ടി​ത്തം
    cancel
    Listen to this Article

    ഷാ​ർ​ജ: എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ തീ​പി​ടി​ത്തം. അ​ൽ​ഖാ​ൻ പാ​ല​ത്തി​ന്​ സ​മീ​പം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​ത്​ മ​ണി​യോ​ടെ​യാ​ണ്​ തീ​പി​ടി​ത്ത​മു​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്ന്​ പ്രാ​ദേ​ശി​ക മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്തു. തീ​പി​ടി​ത്ത സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്ന്​ പു​ക ഉ​യ​രു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ചി​ല നി​വാ​സി​ക​ൾ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. തീ​പി​ടി​ത്ത​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന്​ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​സ്താ​വ​ന പു​റ​ത്തു​വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല. ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഴ്ച​യി​ലും വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ തീ​പി​ടി​ത്ത​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsIndustrial AreaSharjahFire breaks out
    News Summary - Fire breaks out in Sharjah's industrial area
    Similar News
    Next Story
    X