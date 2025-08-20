ഷാർജ വ്യവസായ മേഖലയിൽ തീപ്പിടിത്തം

Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 20 Aug 2025 7:50 PM IST
Updated Ondate_range 20 Aug 2025 7:50 PM IST
ഷാർജ വ്യവസായ മേഖലയിൽ തീപ്പിടിത്തംtext_fields
News Summary - Fire breaks out in Sharjah industrial area
ഷാർജ: എമിറേറ്റിലെ വ്യവസായ മേഖലയിൽ തീപ്പിടിത്തം. ബുധനാഴ്ച ഉച്ചക്ക് ശേഷമാണ് വെയർഹൗസിൽ തീപ്പിടിത്തമുണ്ടായതെന്നാണ് പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. തീപ്പിടിത്തത്തിന്റെ പുക ഉയരുന്നത് ദുബൈയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ദൃശ്യമായിരുന്നു. ഇതു വഴി സഞ്ചരിച്ച യാത്രക്കാരാണ് അപകട വിവരം അറിയിച്ചത്. ചൂട് കൂടിയ സാഹചര്യത്തിൽ തീ വളരെ വേഗത്തിൽ പടരുകയാണ്. തീപ്പിടിത്തത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല. ഷാർജ സിവിൽ ഡിഫൻസ് സംഘം സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്തുകയും തീ അണക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.
