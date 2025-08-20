Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഷാർജ വ്യവസായ മേഖലയിൽ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 7:50 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 7:50 PM IST

    ഷാർജ വ്യവസായ മേഖലയിൽ തീപ്പിടിത്തം

    text_fields
    bookmark_border
    fire
    cancel

    ഷാർജ: എമിറേറ്റിലെ വ്യവസായ മേഖലയിൽ തീപ്പിടിത്തം. ബുധനാഴ്ച ഉച്ചക്ക്​ ശേഷമാണ്​ വെയർഹൗസിൽ തീപ്പിടിത്തമുണ്ടായതെന്നാണ്​ പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപോർട്ട്​ ചെയ്യുന്നത്​​. തീപ്പിടിത്തത്തിന്‍റെ പുക ഉയരുന്നത്​ ദുബൈയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും​ ദൃശ്യമായിരുന്നു. ഇതു വഴി സഞ്ചരിച്ച യാത്രക്കാരാണ്​ അപകട വിവരം അറിയിച്ചത്​. ചൂട്​ കൂടിയ സാഹചര്യത്തിൽ തീ വ​ളരെ വേഗത്തിൽ പടരുകയാണ്​. തീപ്പിടിത്തത്തിന്‍റെ കാരണം വ്യക്​തമല്ല. ഷാർജ സിവിൽ ഡിഫൻസ്​ സംഘം സംഭവസ്ഥലത്ത്​ എത്തുകയും തീ അണക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്​. സംഭവത്തിന്‍റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.


    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsGulf NewsIndustrial AreaSharjahfire breaks out
    News Summary - Fire breaks out in Sharjah industrial area
    Similar News
    Next Story
    X