Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 23 Sept 2025 7:43 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Sept 2025 7:43 PM IST

    ദുബൈ അൽ ബർഷയിൽ താമസ കെട്ടിടത്തിൽ തീപിടിത്തം

    അതിവേഗത്തിൽ തീയണച്ച്​ സിവിൽ ഡിഫൻസ്​
    അൽ ബർഷയിൽ താമസ കെട്ടിടത്തിൽ തീപിടിത്തം അണയ്ക്കുന്നു

    ദുബൈ: നഗരത്തിലെ അൽ ബർഷ പ്രദേശത്ത്​ താമസ കെട്ടിടത്തിൽ തീപിടിത്തം. ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചക്ക് രണ്ടോടെയാണ്​ അഗ്​നിബാധ ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടത്​. സംഭവം റിപ്പോർട്ട്​ ചെയ്ത്​ 6 മിനിറ്റിനകം സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിയ സിവിൽ ഡിഫൻസ്​ അതിവേഗത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും തീയണക്കുകയും ചെയ്തതായി ദുബൈ മീഡിയ ഓഫിസ്​ പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.

    സംഭവത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോർട്ട്​ ചെയ്​തിട്ടില്ല. സിവിൽ ഡിഫൻസ്​ സ്ഥലത്തെ മുഴുവൻ താമസക്കാരുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തി കെട്ടിടത്തിൽനിന്ന്​ ഒഴിപ്പിച്ച ശേഷമാണ്​ തീയണക്കൽ പൂർത്തിയാക്കിയത്​. കൂളിങ്​ ഓപറേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം കെട്ടിടം ബന്ധപ്പെട്ട അധകൃതർക്ക്​ മേൽനടപടികൾക്കായി കൈമാറുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

    കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബറിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടായ കെട്ടിടത്തിന്‍റെ സമീപമാണ്​ ഇത്തവണ തീപിടിത്തമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്​. ഡ്രോൺ മാൾ ഓഫ്​ എമിറേറ്റ്​സിന്​ സമീപത്തെ ബിവൺ മാളിന്​ സമീപത്താണ്​ അഗ്​നിബാധയുണ്ടായ കെട്ടിടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്​. ചൂട്​ കാലത്ത്​ പല സ്​ഥലങ്ങളിലും തീപിടുത്തം റിപ്പോർട്ട്​ ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിലും അധികൃതർ അതിവേഗത്തിൽ​ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തി അപകട സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാറുണ്ട്​.

    TAGS:Dubaicivil defenseResidential BuildingAl Barshafire breaks
    News Summary - Fire breaks out in residential building in Al Barsha, Dubai
