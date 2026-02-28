Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightദുബൈ പാം ജുമൈറയിൽ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 28 Feb 2026 10:47 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Feb 2026 10:47 PM IST

    ദുബൈ പാം ജുമൈറയിൽ തീപ്പിടുത്തം; നാലുപേർക്ക്​ പരിക്ക്​

    text_fields
    bookmark_border
    സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വീഡിയോകളോ ചിത്രങ്ങളോ പ്രചരിപ്പിക്കരുത്​
    ദുബൈ പാം ജുമൈറയിൽ തീപ്പിടുത്തം; നാലുപേർക്ക്​ പരിക്ക്​
    cancel

    ദുബൈ: മേഖലയിലെ സംഘർഷാന്തരീക്ഷത്തിനിടെ ദുബൈ പാംജുമൈറയിലുണ്ടായ തീപ്പിടുത്ത സംഭവം സ്ഥിരീകരിച്ച്​ അധികൃതർ. നഗരത്തിലെ അടിയന്തര പ്രതികരണ സേനാംഗങ്ങൾ ഉടൻ സ്ഥലത്തെത്തി ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും പ്രദേശം സുരക്ഷിതമാക്കുകയും ചെയ്തതായും ദുബൈ മീഡിയ ഓഫീസ്​ അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിൽ നാല് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്​. ഇവരെ സമീപത്തെ മെഡിക്കൽ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിയതായി അധികൃതർ വ്യക്​തമാക്കി. സ്​ഥലത്തെ തീപിടിത്തം നിയന്ത്രണവിധേയമായിട്ടുണ്ടെന്ന്​ ദുബൈ സിവിൽ ഡിഫൻസും​ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ശനിയാഴ്ച രാത്രിയാണ്​ സംഭവം റി​പ്പോർട്ട്​ ചെയ്യപ്പെട്ടത്​.

    താമസക്കാരുടെയും സന്ദർശകരുടെയും സുരക്ഷയും ക്ഷേമവും ഏറ്റവും പ്രധാന്യമുള്ളതാണെന്ന് അധികൃതർ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. പൊതുജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും തുടരുകയാണെന്നും അറിയിച്ചു. അധികൃതരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സ്ഥിരീകരിച്ച വിവരങ്ങൾ മാത്രം വിശ്വസിക്കാനും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വീഡിയോകളോ ചിത്രങ്ങളോ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യർഥിച്ചു.


    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:DubaiUAEIran US TensionsIran Israel Tensions
    News Summary - Fire breaks out in Dubai's Palm Jumeirah; four people injured
    Similar News
    Next Story
    X