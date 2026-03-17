Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 17 March 2026 7:56 PM IST
    Updated On
    date_range 17 March 2026 7:56 PM IST

    ഷാർജയിൽ വെയർഹൗസിൽ തീപിടിത്തം; അതിവേഗം അണച്ച്​ സിവിൽ ഡിഫൻസ്

    ഷാർജ: എമിറേറ്റിലെ സിക്​സ്​ത്ത്​ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിലെ ഒരു വെയർഹൗസിലുണ്ടായ തീപിടിത്തം സിവിൽ ഡിഫൻസ് സംഘം വിജയകരമായി നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി. ഷാർജ പൊലീസിന്‍റെ സഹകരണത്തോടെ നടത്തിയ അതിവേഗ ഇടപെടലിലൂടെ തീപിടിത്തം പൂര്‍ണമായും നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന്​ ഷാർജ മീഡിയ ഓഫിസ് അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിൽ ആര്‍ക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല.

    ഉച്ച 1.20നാണ് ഷാർജ പൊലീസ് ഓപറേഷൻസ് റൂമിൽ വിവരം ലഭിച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങൾ ഉടൻ സ്ഥലത്തെത്തി നിശ്ചിത നടപടിക്രമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് തീയണക്കാർ ആരംഭിച്ചു. 20 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ, 1.44ഓടെ തീ പൂര്‍ണമായും അണക്കാനായെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

    സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയതിനു പിന്നാലെ, ഔദ്യോഗിക സ്രോതസ്സുകളിൽനിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ വിശ്വസിക്കാവൂ എന്നും, സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വാര്‍ത്തകളും അഭ്യൂഹങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും ഷാർജ മീഡിയ ഓഫിസ് പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യർഥിച്ചു.

    TAGS: Fire, Fire Rescue, Gulf News UAE, Sharjah
    News Summary - Fire breaks out at warehouse in Sharjah; Civil Defense quickly extinguishes it
