Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    5 Sept 2025 12:38 PM IST
    Updated On
    5 Sept 2025 12:38 PM IST

    അജ്മാനിൽ താമസ കേന്ദ്രത്തിന് തീപിടിച്ചു

    അജ്മാനിൽ താമസ കേന്ദ്രത്തിന് തീപിടിച്ചു
    അ​ജ്​​മാ​നി​ലെ വീ​ട്ടി​ലു​ണ്ടാ​യ തീ​പി​ടി​ത്തം അ​ണ​ക്കു​ന്ന

    സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ

    അ​ജ്മാ​ൻ: അ​ജ്മാ​ൻ നു​ഐ​മി​യ​യി​ലെ താ​മ​സ​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് തീ​പി​ടി​ച്ചു. നു​ഐ​മി​യ കു​വൈ​ത്ത്​ സ്ട്രീ​റ്റി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന ആ​ളൊ​ഴി​ഞ്ഞ താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്തി​നാ​ണ് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​യോ​ടെ തീ ​പി​ടി​ച്ച​ത്. സം​ഭ​വ​മ​റി​ഞ്ഞ​യു​ട​നെ പൊ​ലീ​സും സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സും സ്ഥ​ല​ത്ത് ദ്രു​ത​ഗ​തി​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത് തീ ​സ​മീ​പ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പ​ട​രു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​നാ​യി. സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്തി​ന് സ​മീ​പം നി​ര​വ​ധി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും താ​മ​സ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്​ പ​രി​ഭ്രാ​ന്തി​ക്കി​ട​യാ​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ കൃ​ത്യ​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി.

    സ​മീ​പ​ത്ത് പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്തി​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പൊ​ലീ​സ് നീ​ക്കം​ചെ​യ്ത​തു കൊ​ണ്ട് നാ​ശ​ന​ഷ്ടം കു​റ​ച്ചു. ഒ​രു പെ​ർ​ഫ്യൂം സ്റ്റോ​ർ വീ​ട്ടി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​താ​ണ് തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ നി​ഗ​മ​നം. സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ്​ തീ ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കു​ക​യും മ​റ്റ്​ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പ​ട​രു​ന്ന​ത് ത​ട​യു​ക​യും ചെ​യ്തു. തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ൽ ആ​ർ​ക്കും പ​രി​ക്കേ​റ്റ​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ല. നാ​മ​മാ​ത്ര​മാ​യ നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മേ സം​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ളൂ​വെ​ന്ന്​ അ​ജ്മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​ത്ത​രം സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ സു​ര​ക്ഷ​യും പ്ര​തി​രോ​ധ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

