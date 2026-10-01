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    അബൂദബി അല്‍ വത്ബയില്‍ മാലിന്യ ശേഖരണ കേന്ദ്രത്തിലെ തീപിടിത്തം നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി

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    അബൂദബി അല്‍ വത്ബയില്‍ മാലിന്യ ശേഖരണ കേന്ദ്രത്തിലെ തീപിടിത്തം നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി
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    അബൂദബി: അബൂദബിയിലെ അല്‍ വത്ബ മേഖലയിലുള്ള മാലിന്യ ശേഖരണ കേന്ദ്രത്തിലുണ്ടായ തീപിടിത്തം അധികൃതര്‍ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി. ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് ഇവിടെ തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. തുടര്‍ന്ന് അബൂദബി പൊലീസും സിവില്‍ ഡിഫറന്‍സ് അതോറിറ്റിയും ചേര്‍ന്ന് അടിയന്തരമായി സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏകോപിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

    നിലവില്‍ കൂളിങ്​ ഓപറേഷനുകളും പുക നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. ഈ സംഭവത്തില്‍ ആര്‍ക്കും പരിക്കുകളോ ജീവഹാനിയോ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഔദ്യോഗിക സ്രോതസ്സുകളില്‍ നിന്ന് മാത്രം വിവരങ്ങള്‍ തേടണമെന്നും വ്യാജ വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്നും അബൂദബി പൊലീസ് പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യർഥിച്ചു. സെപ്​റ്റംബർ തുടക്കത്തിലും സമാന രീതിയില്‍ അബൂദബിയില്‍ തീപിടിത്ത സംഭവങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. സെപ്റ്റംബര്‍ എട്ടിന് മുസഫ ഐക്കാഡ് 3 മേഖലയിലെ ഒരു ഫാക്ടറിയിലുണ്ടായ തീപിടിത്തം അധികൃതര്‍ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയിരുന്നു. സെപ്റ്റംബര്‍ ഏഴിന് അല്‍ ബഹിയ മേഖലയിലെ ഫാമിലുണ്ടായ തീപിടിത്തവും അധികൃതര്‍ ഇടപെട്ട് അണച്ചിരുന്നു. ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളിലും ആര്‍ക്കും പരിക്കു പറ്റിയിട്ടില്ല. ഔദ്യോഗിക കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍‍ മാത്രം വിശ്വസിക്കണമെന്ന്​ അബൂദബി പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

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    News Summary - Fire at waste collection center in Al Wathba
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