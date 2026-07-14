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    U.A.E
    Posted On
    date_range 14 July 2026 12:09 PM IST
    Updated On
    date_range 14 July 2026 12:09 PM IST

    സായിദ് മിലിട്ടറി സിറ്റിയിലെ വെയർഹൗസിലുണ്ടായ തീപിടിത്തം നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി

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    സായിദ് മിലിട്ടറി സിറ്റിയിലെ വെയർഹൗസിലുണ്ടായ തീപിടിത്തം നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി
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    അബൂദബി: സായിദ് മിലിട്ടറി സിറ്റിയിലെ ഒരു വെയർഹൗസിലുണ്ടായ തീപിടിത്തം സായുധ സേനയുടെ ഫയർ ഫൈറ്റിങ്​ സംഘം നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കി. കുറച്ചു തടികളും പഴയ വെടിക്കോപ്പുകളും കത്തിയതിനെത്തുടർന്നാണ് അബദ്ധത്തിൽ തീപിടിത്തമുണ്ടായത്.

    തീപിടിത്തം പൂർണമായും നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയതായും അപകടത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ലെന്നും പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഔദ്യോഗിക സ്രോതസുകളിൽ നിന്ന് മാത്രം വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ മന്ത്രാലയം പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യർഥിച്ചു.

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    TAGS:FirewarehousegulfUAE
    News Summary - Fire at warehouse in Zayed Military City brought under control
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