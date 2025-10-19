Begin typing your search above and press return to search.
    19 Oct 2025 10:42 AM IST
    19 Oct 2025 10:42 AM IST

    മ​രു​ഭൂ​മി​യിൽ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​ത്ത ക്യാ​മ്പി​ങ്ങി​ന്​ പി​ഴ ചു​മ​ത്തും

    മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി ഷാ​ർ​ജ പൊ​ലീ​സ്, 2000 ദി​ർ​ഹ​മാ​ണ് പി​ഴ
    മ​രു​ഭൂ​മി​യിൽ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​ത്ത ക്യാ​മ്പി​ങ്ങി​ന്​ പി​ഴ ചു​മ​ത്തും
    ഷാ​ർ​ജ: ശൈ​ത്യ​കാ​ലം അ​ടു​ത്ത​തോ​ടെ​ മ​രു​ഭൂ​മി​ക​ളി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത ക്യാ​മ്പി​ങ്​ ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി ഷാ​ർ​ജ പൊ​ലീ​സ്. അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ ക്യാ​മ്പി​ങ്​ ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ 2,000 ദി​ർ​ഹം പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​മെ​ന്ന്​ ഷാ​ർ​ജ പൊ​ലീ​സ്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ലം​ഘ​നം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചാ​ൽ പി​ഴ​ത്തു​ക​യും ഇ​ര​ട്ടി​യാ​കും. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്‍റെ സം​വി​ധാ​ന​വു​മാ​യി പി​ഴ​ക​ൾ ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വാ​ഹ​ന ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​ൻ പു​തു​ക്കു​ന്ന സ​മ​യം പി​ഴ​ത്തു​ക അ​ട​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും. ശൈ​ത്യ​കാ​ല സീ​സ​ണി​ലെ തി​ര​ക്ക്​ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത്​ പൊ​തു​ജ​ന സു​ര​ക്ഷ​യും പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി എ​മി​റേ​റ്റി​ലു​ട​നീ​ളം സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ സു​ര​ക്ഷാ മു​ൻ​ക​രു​ത​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​താ​യി ഷാ​ർ​ജ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ റീ​ജ്യ​ൻ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ ​പ്ര​മു​ഖ ക്യാ​മ്പി​ങ്​ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളാ​യ അ​ൽ ബ​ദാ​യി​ർ, അ​ൽ ഫ​യാ, മ​ലീ​ഹ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ര​ക്ഷാ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഈ ​മാ​സം തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ പൊ​ലീ​സ്​ പ​ട്രോ​ൾ സം​ഘ​ങ്ങ​ളെ വി​ന്യ​സി​ച്ച​താ​യും പൊ​ലീ​സ്​ അ​റി​യി​ച്ചു. ക്യാ​മ്പി​ങ്ങി​നി​ടെ കാ​ണാ​താ​വു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ദ്രു​ത​ഗ​തി​യി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നും ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്​ പ്ര​ഥ​മ ശു​ശ്രൂ​ഷ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ്​ റൂ​മു​ക​ൾ തു​റ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    രാ​ജ്യ​ത്ത്​ ശൈ​ത്യ​കാ​ലം അ​ടു​ത്ത​തോ​ടെ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ താ​പ​നി​ല കു​റ​യു​ക​യും രാ​ത്രി​ക​ളി​ൽ ത​ണു​ത്ത കാ​ലാ​വ​സ്ഥ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​തോ​ടെ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും വി​ദേ​ശി​ക​ളും ഒ​രു​പോ​ലെ കു​ടും​ബ സ​മേ​ത​വും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളു​മാ​യും ഷാ​ർ​ജ മ​രു​ഭൂ​മി​ക​ളി​ൽ ക്യാ​മ്പി​ങ്​ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്​ പ​തി​വു​കാ​ഴ്ച​യാ​ണ്.

    മ​രു​ഭൂ​മി​ക​ളി​ൽ അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യി വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ക, അ​ഭ്യാ​സ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ക, ഉ​ച്ച​ത്തി​ൽ പാ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ക, ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ പ​രി​ക്കു​ക​ൾ​ക്കും അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും ന​യി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ ശ​ല്യ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ നി​രു​ത്ത​ര​വാ​ദ​പ​ര​മാ​യ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ​യും പൊ​ലീ​സ്​ ക്യാ​മ്പ്​ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ ന​ൽ​കി.

    നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​ന്​ ചെ​ക്​​പോ​യ​ന്‍റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യും രാ​ത്രി വൈ​കി​യും പൊ​ലീ​സ്​ പ​ട്രോ​ളി​ങ്​ ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. തെ​രു​വു​ മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളും ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ളും ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ ക​ട​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ഫെ​ൻ​സി​ങ്​ ഒ​രു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്ത്​ ക്യാ​മ്പ്​ ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം കൂ​ടു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ മു​ൻ​ക​രു​ത​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും ശ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന്​ പൊ​ലീ​സ്​ അ​റി​യി​ച്ചു.

