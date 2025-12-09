Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 9 Dec 2025 8:04 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Dec 2025 8:04 AM IST

    ഫൈ​ൻ ടൂ​ൾ​സി​ന്‍റെ ഇ​ന്നൊ​വേ​ഷ​ൻ സെ​ന്‍റ​ർ തു​റ​ന്നു

    ഫൈ​ൻ ടൂ​ൾ​സി​ന്‍റെ ഇ​ന്നൊ​വേ​ഷ​ൻ സെ​ന്‍റ​ർ തു​റ​ന്നു
    ദു​ബൈ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്മെ​ന്‍റ്​ പാ​ർ​ക്കി​ലെ ഹെ​ഡ് ക്വാ​ർ​ട്ടേ​ഴ്‌​സി​ൽ ഫൈ​ൻ ടൂ​ൾ​സി​ന്‍റെ ഇ​ന്നൊ​വേ​ഷ​ൻ സെ​ന്‍റ​ർ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങ്

    ദു​ബൈ: ഫൈ​ൻ ടൂ​ൾ​സി​ന്‍റെ ഇ​ന്നൊ​വേ​ഷ​ൻ സെ​ന്‍റ​ർ ദു​ബൈ​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ദു​ബൈ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്മെ​ന്‍റ്​ പാ​ർ​ക്കി​ലെ ഹെ​ഡ് ക്വ​ർ​ട്ടേ​ഴ്‌​സി​ലാ​ണ്​ പു​തി​യ കേ​ന്ദ്രം.

    ഫൈ​ൻ ടൂ​ൾ​സി​ന്‍റെ മാ​തൃ​സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ മ​ര​ക്കാ​ർ ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്സി​ന്‍റെ പു​തി​യ കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ലോ​ഗോ​യും ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​നാ​വ​ര​ണം ചെ​യ്തു. മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്പി​ന്‍റെ സോ​ഫ്റ്റ്-​ലോ​ഞ്ചി​ങ്ങും ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം ന​ട​ന്നു. ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ ബ്രൗ​സി​ങ്, ഓ​ർ​ഡ​റി​ങ്, വാ​ങ്ങ​ൽ പ്ര​ക്രി​യ എ​ന്നി​വ കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നു ക​മ്പ​നി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഫൈ​ൻ ടൂ​ൾ​സ് ഉ​ട​മ​ക​ളാ​യ വി.​കെ. ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ, വി.​കെ. അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ, വി.​കെ. അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം, റീ​ജ​ൻ​സി ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശം​സു​ദ്ധീ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹി​യി​ദ്ദീ​ൻ, ബി​ൽ​ഡി​ങ്​ മെ​റ്റീ​രി​യ​ൽ ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​മു​സ്ത​ഫ സാ​സ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    UAE NewsGulf Newsgulf news malayalam
    News Summary - Fine Tools' Innovation Center opens
