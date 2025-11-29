Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 29 Nov 2025 7:20 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Nov 2025 7:20 AM IST

    ഫൈൻ ടൂൾസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ മരക്കാർ ഹോൾഡിങ്സിന് കീഴിൽ

    ഫൈൻ ടൂൾസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ മരക്കാർ ഹോൾഡിങ്സിന് കീഴിൽ
    ഫൈ​ൻ ടൂ​ൾ​സി​ന്‍റെ ​29ാമ​ത്തെ ഔ​ട്ട്​​ല​റ്റ് ഷാ​ർ​ജ ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ​യി​ൽ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ഫൈ​ൻ ടൂ​ൾ​സി​ന്‍റെ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​നി മ​ര​ക്കാ​ർ ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്‌​സി​ന് കീ​ഴി​ൽ. പി​താ​വി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച മ​ര​ക്കാ​ർ ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്‌​സി​ന് കീ​ഴി​ൽ ആ​യി​രി​ക്കും ഫൈ​ൻ ടൂ​ൾ​സി​ന്‍റെ മു​ഴു​വ​ൻ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മെ​ന്നു ക​മ്പ​നി ഉ​ട​മ​ക​ളാ​യ വി.​കെ. ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ, വി.​കെ. അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ, വി.​കെ. അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ഫൈ​ൻ ടൂ​ൾ​സി​ന്‍റെ 29ാമ​ത്തെ ഔ​ട്ട്​​ല​റ്റ് ഷാ​ർ​ജ ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. അ​ൽ ഷി​ഫ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​കാ​സിം ഷോ​റൂം ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഫൈ​ൻ ടൂ​ൾ​സ് സാ​ര​ഥി​ക​ളാ​യ വി.​കെ. ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ, വി.​കെ. അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ, വി.​കെ. അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഗ്രൂ​പ്പി​ന്‍റെ വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ദു​ബൈ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്മെ​ന്‍റ്​ പാ​ർ​ക്കി​ലെ ഹെ​ഡ് ക്വാ​ർ​ട്ടേ​ഴ്‌​സി​ൽ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന ഇ​ന്ന​വേ​ഷ​ൻ സെ​ന്‍റ​ർ ഉ​ട​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് ക​മ്പ​നി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

