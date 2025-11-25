Begin typing your search above and press return to search.
    അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്‍റെ ഫോ​ട്ടോ എ​ടു​ത്ത​യാ​ൾ​ക്ക്​ പി​ഴ

    30,000 ദി​ർ​ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​വും 10,000 ദി​ർ​ഹം പി​ഴ​യു​മാ​ണ്​ കോ​ട​തി വി​ധി​ച്ച​ത്​
    അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്‍റെ ഫോ​ട്ടോ എ​ടു​ത്ത​യാ​ൾ​ക്ക്​ പി​ഴ
    അ​ൽ​ഐ​ൻ: കോ​ഫി ഷോ​പ്പി​ൽ​വെ​ച്ച്​ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്‍റെ ഫോ​ട്ടോ എ​ടു​ത്ത സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ 30,000 ദി​ർ​ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട്​ അ​ൽ​ഐ​ൻ സി​വി​ൽ, കൊ​മേ​ഴ്​​സ്യ​ൽ ആ​ൻ​ഡ്​ അ​ഡ്​​മി​നി​സ്​​ട്രേ​റ്റീ​വ്​ കോ​ട​തി. കേ​സി​ൽ നേ​ര​ത്തേ ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി 10,000 ദി​ർ​ഹം പി​ഴ ചു​മ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ 50,000 ദി​ർ​ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ്​ കു​ടും​ബ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ത്ത്​ ര​ഹ​സ്യ​മാ​യി ഫോ​ട്ടോ എ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്‍റെ സ്വ​കാ​ര്യ​ത ഹ​നി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വൃ​ത്തി​യാ​ണ്​ പ്ര​തി​യി​ൽ നി​ന്നു​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്ന്​ കു​ടും​ബം ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    സ്മാ​ർ​ട്ട്​ ഫോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ്​ ​പ്ര​തി കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്‍റെ ഫോ​ട്ടോ എ​ടു​ത്ത​ത്. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ പ്ര​തി കു​റ്റ​ക്കാ​ര​നാ​ണെ​ന്ന് വി​ധി​ച്ച ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി 10,000 ദി​ർ​ഹം പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

