    എൻ.എം.സിയുടെ കരുതലിൽ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ അതിജീവിച്ച്​ ഫിലിപ്പീൻ യുവാവ്​

    ന്യൂറോ സർജൻ ഡോ. ശരത്​ കുമാറിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലാണ്​ ശസ്ത്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കിയത്​
    ronmanto omega, Dr Sharath Kumar Maila
    റെയ്​​മന്‍റോ ഒമേഗ, ഡോ. ശരത്​ കുമാർ

    ദുബൈ: യു.എ.ഇയിലെ പ്രമുഖ ആ​ശുപത്രി ഗ്രൂപ്പായ എൻ.എം.സിയുടെ കരുതലിൽ സങ്കീർണമായ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ അതിജീവിച്ച്​ ഫിലിപ്പീൻ യുവാവ്​. ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരനായ റെയ്​​മന്‍റോ ഒമേഗ എന്നയാളാണ്​ അതിസാഹസികമായ ശാസ്ത്ര​ക്രിയക്ക്​ ശേഷം സുഖം പ്രാപിച്ചത്​. സഹധർമ്മിണി ഏസ്​വെർലിനൊപ്പം സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചുവരുന്നതിനിടെയാണ്​ അപസ്മാരത്തിന്‍റെ രൂപത്തിൽ റെയ്മന്‍റോയുടെ ജീവിതം തകിടം മറിഞ്ഞത്​. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ക്ഷീണം കാരണമാണെന്ന്​ കരുതിയെങ്കിലും അപസ്മാരം പിന്നീട്​ ശക്​തമാവുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന്​ നടത്തിയ എം.ആർ.ഐ പരിശോധനയിൽ തലയുടെ മുൻ ഭാഗത്ത്​ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

    ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഡോക്ടർമാർ അപസ്മാരത്തിനുള്ള മരുന്നാണ്​ നൽകിയത്​. എന്നാൽ ട്യൂമർ വളരെ വേഗത്തിൽ വളർന്നു. ബയോസ്പിയിൽ ഇത്​ കാൻസറായെന്ന്​ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. റെയ്മന്‍റോയുടെ മുന്നിൽ ഡോക്ടർമാർ രണ്ട്​ നിർദേശങ്ങളാണ്​ മുന്നോട്ടുവെച്ചത്​. ഒന്നുകിൽ സങ്കീർണമായ ശാസ്ത്രക്രിയ, അല്ലെങ്കിൽ അനിശ്​ചിത കാലത്തെ കീമോ തെറാപ്പി. ശാസ്ത്രക്രിയയാണെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്‍റെ ഒരു ഭാഗം തളർന്നുപേകാൻ വരെ 60ശതമാനം സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ സങ്കീർണമെങ്കിലും അദ്ദേഹം ശാസ്ത്രക്രിയക്ക്​ സന്നദ്ധമായി. എൻ.എം.സി ആശുപത്രിയിലെ ന്യൂറോ സർജൻ ഡോ. ശരത്​ കുമാറിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലാണ്​ ശാസ്ത്രക്രിയ നടന്നത്​. സർജറി നടക്കുമ്പോൾ രോഗി ഉണർന്നിരിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. ഡോക്ടറുടെ നിർദേശമനുസരിച്ച്​ കൈകാലുകൾ ചലിപ്പിക്കുന്നതിനാണിത്​. ഇതിലൂടെ ഗുരുതരമായ ഭാഗങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രക്രിയയുടെ സമയത്ത്​ അപകടം വരുന്നത്​ ഒഴിവാക്കാനാകും. എൻ.എം.സി ആശുപത്രിയിലെ ഏറ്ററവും നൂതനമായ സംവിധാനങ്ങളും റെയ്മന്‍റോയുടെ ആത്മവിശ്വാസവും കൂടി ചേർനപ്പോൾ ശാസ്ത്രക്രിയ വിജയരമായി പൂർത്തിയായി. റോബോട്ടിക്​ നാവിഗേഷൻ, ഇൻട്രാഓപറേറ്റീവ്​ അൽട്രാസൗണ്ട്​ തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങൾ സർജറിക്ക്​ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

    ശാസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ 90ശതമാനം ട്യൂമറും നീക്കം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ദിവസങ്ങൾക്കകം ആശുപത്രി വിടാനും സാധിച്ചു. നിലവിൽ അപസ്മാരം അടക്കമുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ കുറഞ്ഞ്​ സുഖം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്​ അദ്ദേഹം. ഡോ. ശരത്​ കുമാറിന്​ പുറമെ, അനസ്​ത്യേഷോളജിയിലെ ഡോ. അമർ മർസൂലി, റേഡിയോളജിയിലെ ഡോ. രാജാനി സോമപ്പ, ഐ.സിയുവിലെ ഡോ. ദേശ്​ ദീപക്​, ഹെഡ്​ നഴ്​സ്​ ടീന എബ്രഹാം എന്നിവരും ശാസ്ത്രക്രിയയയുടെ ഭാഗമായി.

