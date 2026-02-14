Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഅ​ഞ്ചാം...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 14 Feb 2026 9:15 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Feb 2026 9:15 AM IST

    അ​ഞ്ചാം ക്ലാ​സു​കാ​ര​ന്‍റെ പു​സ്ത​കം പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ഞ്ചാം ക്ലാ​സു​കാ​ര​ന്‍റെ പു​സ്ത​കം പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു
    cancel
    camera_alt

    10 വ​യ​സ്സു​കാ​ര​ൻ അ​യ്ഡ​ൻ മാ​മ്മ​ൻ ഷി​ജി ര​ചി​ച്ച ‘ദി ​എ​മെ​റാ​ൾ​ഡ്​ ഹോ​ളോ’ എ​ന്ന പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങ്

    ദു​ബൈ: 10 വ​യ​സ്സു​കാ​ര​ൻ അ​യ്ഡ​ൻ മാ​മ്മ​ൻ ഷി​ജി ര​ചി​ച്ച ‘ദി ​എ​മെ​റാ​ൾ​ഡ്​ ഹോ​ളോ’ എ​ന്ന പു​സ്ത​കം പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. അ​ൽ വ​ർ​ഖ​യി​ലെ ദു​ബൈ ​ജെം​സ്​ അ​വ​ർ ഓ​ൺ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്​ ഹൈ​സ്​​കൂ​ൾ ബോ​യ്​​സ്​ സ്കൂ​ൾ അ​ഞ്ചാം ക്ലാ​സ്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​ണ്.

    സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​അ​ഞ്ജ​ലി മൂ​ർ​ത്തി പു​സ്ത​കം പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്രൈ​മ​റി ഹെ​ഡ് പ്രി​യ ശി​വ​കു​മാ​ർ ആ​ദ്യ​പ്ര​തി ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. ചെ​റു​പ്രാ​യ​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ ഒ​രു പു​സ്ത​കം ര​ചി​ച്ച അ​യ്ഡ​നെ സ്കൂ​ൾ പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്‍റെ ക​വ​ർ പേ​ജ് ഡി​സൈ​ൻ ചെ​യ്ത ദു​ബൈ ന്യൂ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ മോ​ഡ​ൽ സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യും അ​യ്ഡ​ന്‍റെ സ​ഹോ​ദ​രി​യു​മാ​യ അ​യ​ന മ​റി​യം ഷി​ജി​യെ​യും പ്ര​ത്യേ​കം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ്കൂ​ൾ അ​ധ്യാ​പ​ക​രും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsBook Publishedgulf news malayalam
    News Summary - Fifth grader's book published
    Similar News
    Next Story
    X