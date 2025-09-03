Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 7:45 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 7:45 AM IST

    അജ്മാൻ സ്റ്റാമ്പ്സ് ആൻഡ് കോയിൻസ് എക്സിബിഷന്‍ അഞ്ചാം പതിപ്പിന് ഇന്ന് തുടക്കം

    അജ്മാൻ സ്റ്റാമ്പ്സ് ആൻഡ് കോയിൻസ് എക്സിബിഷന്‍ അഞ്ചാം പതിപ്പിന് ഇന്ന് തുടക്കം
    അ​ജ്മാ​ന്‍: വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ കീ​ഴി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​ഞ്ചാ​മ​ത് പ​തി​പ്പ് നാ​ണ​യ, സ്റ്റാ​മ്പ് പ്ര​ദ​ര്‍ശ​നം ഇ​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ക്കും. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 3 മു​ത​ൽ 7 വ​രെ ബ​ഹി അ​ജ്മാ​ൻ പാ​ല​സ് ഹോ​ട്ട​ലി​ലാ​ണ് അ​ജ്മാ​ൻ ടൂ​റി​സം ഫി​ലാ​റ്റ​ലി​ക് ആ​ൻ​ഡ് ന്യൂ​മി​സ്മാ​റ്റി​ക് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ന്‍ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത്. എ​മി​റേ​റ്റ്സ് ഫി​ലാ​റ്റ​ലി​ക് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര വ​കു​പ്പ് പ്ര​ദ​ര്‍ശ​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​ദ​ര്‍ശ​ന​ത്തി​ല്‍ ഏ​ക​ദേ​ശം പ​തി​നാ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം അ​പൂ​ർ​വ ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും. ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​ക​ളും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ന​ട​ക്കും. അ​പൂ​ർ​വ ഇ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പൊ​തു​ലേ​ല​വും ന​ട​ക്കും.

    എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളു​ടെ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്‍റെ​യും ച​രി​ത്ര​വും പു​രോ​ഗ​തി​യും വി​വ​രി​ക്കു​ന്ന അ​പൂ​ർ​വ ക​റ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ​യും ത​പാ​ൽ സ്റ്റാ​മ്പു​ക​ളു​ടെ​യും വി​ശാ​ല​മാ​യ ശേ​ഖ​രം പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നു​ണ്ടാ​കും. നി​ര​വ​ധി പ്ര​ദ​ർ​ശ​ക​രും ഡീ​ല​ർ​മാ​രും പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ക​രും ഈ ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    TAGS:ajmanexhibitioncoinsfifth edition
    News Summary - Fifth edition of Ajman Stamps and Coins Exhibition begins today
