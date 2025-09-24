Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    24 Sept 2025 7:43 PM IST
    24 Sept 2025 7:43 PM IST

    ഫിഫ വനിത സൗഹൃദ പരമ്പര ദുബൈയിൽ​

    അഫ്​ഗാനിലെ വനിത അഭയാർഥി ടീം പ​ങ്കെടുക്കും
    FIFA womens series
    ദുബൈ: ലോക ഫുട്​ബാളിൽ വനിതകളുടെ പങ്കാളിത്തം ശക്​തിപ്പെടുത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ട്​ ഫിഫ ​പ്രഖ്യാപിച്ച വനിത സൗഹൃദ ഫുട്​ബാൾ പരമ്പരയിൽ അഫ്​ഗാനിൽ നിന്നുള്ള അഭയാർഥി ടീം പ​ങ്കെടുക്കും. ഒക്​ടോബർ 23 മുതൽ 29 വരെ ദുബൈയിലാണ്​​ മത്സരങ്ങൾ. ‘ഫിഫ യുനൈറ്റ്​സ്​’ എന്ന്​ പേരിട്ടിരിക്കുന്ന പരമ്പരയിൽ അഫ്​ഗാൻ കൂടാതെ യു.എ.ഇ, ഛാഡ്​​, ലിബിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വനിത ടീമുകളാണ്​​ പ​ങ്കെടുക്കുന്നത്​​. ചതുർരാഷ്ട്ര ടൂർണമെന്‍റിൽ യു.എ.ഇ, ഛാഢ്​, ലിബിയ ദേശീയ ടീമുകളുമായി അഫ്​ഗാൻ വനിത ടീം ഏറ്റുമുട്ടും. ഡച്ച്​ പരിശീലകയായ വെറ പോവുടെ കീഴിൽ പരിശീലനം നേടിയാണ്​ യു.എ.ഇ ടീം ടൂർണമെന്‍റിനെത്തുന്നതെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്​

    അതേസമയം, ഫിഫ/കൊക്ക-കോള വനിതാ ലോക റാങ്കിങ്ങിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കാമെന്ന മോഹവുമായാണ്​ ഛാഡ്​, ലിബിയ ടീമുകൾ ടൂർണമെന്‍റിലേക്ക്​ എത്തുന്നത്​. കാൽപന്തു കളിയിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വനിത താരങ്ങളുടെ പ്രവേശനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാണ്​​ ഫിഫ മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്ന്​​ പ്രസിഡന്‍റ്​ ഗിയാനി ഇൻഫാന്‍റിനോ വാർത്ത കുറിപ്പിൽ വ്യക്​തമാക്കി. കായികരംഗത്തിന്‍റെ ഭാവി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഈ നീക്കം ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണെന്നും​ ഫിഫ പ്രസിഡന്‍റ്​ പറഞ്ഞു. ഗ്രൗണ്ടിന്​ അകത്തും പുറത്തും വനിത ഫുട്​ബാളിന്‍റെ സാധ്യതകൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. ഈ സൗഹൃദ മത്സരം വെറുമൊരു മത്സരം എന്നതിനപ്പുറത്ത്​,​ അതിൽ പ​​ങ്കെടുക്കുന്നവർ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തിന്‍റെയും ​പ്രതീക്ഷയുടെയും ​പ്രതീകമാണ്​. യു.എ.ഇ ഫുട്​ബാൾ അസോസിയേഷനുമായി കൈകോർത്താണ്​ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്​. റൗണ്ട്​​ റോബിൻ ഫോർമാറ്റിൽ നടക്കുന്ന മത്സരങ്ങൾ ഫിഫ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.


