    Posted On
    date_range 14 Aug 2025 8:36 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 8:36 PM IST

    ഫ്ലൈ ദുബൈ 12 പുതിയ വിമാനങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുന്നു

    നിലവിൽ ലക്ഷ്യമിട്ടതിലും 20 വിമാനങ്ങൾ കുറവ്​
    ഫ്ലൈ ദുബൈ 12 പുതിയ വിമാനങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുന്നു
    ദുബൈ: എമിറേറ്റ്​ ആസ്ഥാനമായ ഫ്ലൈ ദുബൈ വിമാനക്കമ്പനി ഈ വർഷം 12 പുതിയ വിമാനങ്ങൾ കൂടി സ്വന്തമാക്കുന്നു. ഇതിൽ ഏഴ്​ വിമാനങ്ങൾ ഇതിനകം കമ്പനിയുടെ വിമാനവ്യൂഹത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്​. വരുംമാസങ്ങളിൽ അഞ്ച്​ ബോയിങ്​ 737 മാക്സ്​ 8 വിമാനങ്ങൾ കൂടി കമ്പനിക്ക്​ സ്വന്തമാകും. പുതിയ ഏഴ്​ വിമാനങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നതോടെ ആകെ വിമാനങ്ങളുടെ എണ്ണം 93 ആയി വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്​. 57 രാജ്യങ്ങളിലെ 135 ലക്ഷ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കാണ്​ ഫ്ലൈ ദുബൈ സർവീസ്​ നടത്തുന്നത്​.

    അതേസമയം നിലവിൽ ലക്ഷ്യമിട്ടതിലും 20 വിമാനങ്ങൾ കുറവാണ്​ കമ്പനിക്കുള്ളതെന്നും കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ വിമാനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനുണ്ടായ കാലതാമസമാണ്​ ഇത്തരത്തിൽ കുറവ്​ വരാനുണ്ടായതെന്നും കമ്പനി സി.ഇ.ഒ ഗൈഥ്​ അൽ ഗൈഥിനെ ഉദ്ധരിച്ച്​ ഖലീജ്​ ടൈംസ്​ റിപ്പോർട്ട്​ ചെയ്തു. ലോകത്താകമാനം വിവിധ വിമാനക്കമ്പനികൾ സമാനമായ കാലാതാമസം വിമാനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന്​ നേരിടുന്നുണ്ട്​. ഈ വർഷം മാത്രം 11 പുതിയ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക്​ ഫ്ലൈദുബൈ സർവീസ്​ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്​. വേനൽകാല സീസണൽ കേന്ദ്രങ്ങളായ അൻടാലിയ, അൽ ആലമീൻ എന്നിവയും ദമാസ്കസ്​, പെഷാവർ അടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും.

    പുതുതായി യൂറോപ്പിലെ നാല്​ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക്​ കൂടി സർവീസ്​ ആരംഭിക്കാനും കമ്പനിക്ക്​ പദ്ധതിയുണ്ട്​. മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ കൂടുതൽ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക്​ വിമാന സർവീസ്​ ആരംഭിച്ച്​ അന്താരാഷ്ട്ര വ്യോമയാന കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിലെ ദുബൈയുടെ വളർച്ചയിൽ വലിയ പങ്കുവഹിക്കുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്​തമാക്കി.

    അതിവേഗം വളരുന്ന ദുബൈയിലെ വിമാന യാത്രാരംഗത്തെ സജീവ സാന്നിധ്യമാവുകയാണ്​ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ മികച്ച സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്ന ഫ്ലൈ ദുബൈ. ഈ വർഷം ആദ്യ ആറുമാസം ദുബൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ റെക്കോർഡ്​ സന്ദർശകരെത്തിയിരുന്നു. 98.8 ലക്ഷം അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രക്കാരാണ്​ വിമാനത്താവളം വഴി ജനുവരി മുതൽ ജൂൺ വരെ കടന്നുപോയത്​. ലോകത്തെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ വിമാനത്താവളം എന്ന പദവി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട്​ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഇതേ കാലയളവിനേക്കാൾ 6 ശതമാനം വളർച്ചയാണ്​ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്​.

