Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 8:50 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 8:50 AM IST

    ‘ഫെസ്റ്റോറ 2കെ25’ന്​ തുടക്കം

    ‘ഫെസ്റ്റോറ 2കെ25’ന്​ തുടക്കം
    ദു​ബൈ: കെ.​എം.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ആ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ്​ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ വി​ങ്​ സ​ർ​ഗ​ധാ​ര സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ആ​ർ​ട്സ് ഫെ​സ്റ്റ് ‘ഫെ​സ്റ്റോ​റ 2കെ25’ ​ആ​ദ്യ സെ​ഷ​ൻ സ​മാ​പി​ച്ചു. അ​ബൂ​ഹൈ​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി ഓ​ഫി​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ സ്റ്റേ​ജ്​ ഇ​ത​ര മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ച​ട​ങ്ങി​ന്​ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി​ദ്ദീ​ഖ് കാ​ലൊ​ടി, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നൗ​ഫ​ൽ വേ​ങ്ങ​ര, ട്ര​ഷ​റ​ർ സി.​വി അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌, ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​പി.​എ സ​ലാം, സ​ർ​ഗ​ധാ​ര ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ നാ​സ​ർ കു​റു​മ്പ​ത്തൂ​ർ, ശി​ഹാ​ബ് ഏ​റ​നാ​ട്, എം.​പി ശ​രീ​ഫ്, ബ​ഷീ​ർ കാ​രാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. വി​വി​ധ സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഇ​ബ്രാ​ഹിം വ​ട്ടം​കു​ളം, മു​യ്ദീ​ൻ പൊ​ന്നാ​നി, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ വ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന്, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, സി​നാ​ൽ മ​ഞ്ചേ​രി, നാ​സ​ർ നി​ല​മ്പൂ​ർ, ന​ജ്മു​ദ്ദീ​ൻ മ​ല​പ്പു​റം, ല​ത്തീ​ഫ് തെ​ക്ക​ഞ്ചേ​രി, സ​ക്കീ​ർ പാ​ല​ത്തി​ങ്ങ​ൽ, മു​സ്ത​ഫ ആ​ട്ടീ​രി, മു​ജീ​ബ് കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    ശ​ബ്ന പു​തി​യോ​ട്ടി​ലി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഡെ​സ്കും ബ​ഷീ​ർ കാ​രാ​ട്, സ​ഹീ​ർ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ മീ​ഡി​യ വി​ങ്ങും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ര​ണ്ടാം സെ​ഷ​നാ​യ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത സ്റ്റേ​ജ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 19നും ​ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള സെ​ഷ​ൻ മൂ​ന്ന് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 26ന്​ ​അ​ബു​ഹൈ​ൽ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ലും ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

