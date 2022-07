വീഴ്ചയിൽ സന്താനോൽപാദനശേഷി നഷ്ടമായ എൻജിനീയർക്ക് 1,40,000 ദിർഹം നൽകാൻ വിധി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article അ​ബൂ​ദ​ബി: നി​ർ​മാ​ണ​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ വീ​ഴ്ച​യി​ൽ സ​ന്താ​നോ​ൽ​പാ​ദ​ന​ശേ​ഷി ന​ഷ്ട​മാ​യ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ​ക്ക് 1,40,000 ദി​ർ​ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കാ​ൻ അ​ബൂ​ദ​ബി ഫാ​മി​ലി, സി​വി​ൽ, അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റി​വ് കോ​ട​തി വി​ധി. അ​റ​ബ് പൗ​ര​നാ​ണ് തൊ​ഴി​ൽ​സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് 20 ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം തേ​ടി കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. അ​പ​ക​ടം ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ സൈ​റ്റ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റാ​യ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന് 32 വ​യ​സ്സാ​യി​രു​ന്നു. നി​ർ​മാ​ണ​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ ഭി​ത്തി​ക​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച് സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രു​ന്ന ത​ടി​പ്പാ​ലം ശ​രി​യാ​യി ഉ​റ​പ്പി​ക്കാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് മൂ​ന്നു മീ​റ്റ​ർ ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് വീ​ണ യു​വാ​വി​ന്‍റെ ന​ട്ടെ​ല്ലി​ന് ​ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി ക്ഷ​ത​മേ​ൽ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ​ പ​രി​ക്കേ​റ്റ യു​വാ​വി​നെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്കു മാ​റ്റി​യെ​ങ്കി​ലും ന​ട്ടെ​ല്ലി​ന്‍റെ ക്ഷ​തം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ഭേ​ദ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​യി​ല്ല. പു​റ​മേ​യു​ള്ള പ​രി​ക്കി​നു പു​റ​മേ ന​ട്ടെ​ല്ലി​ന് 30 ശ​ത​മാ​നം സ്ഥി​രം വൈ​ക​ല്യ​വും സം​ഭ​വി​ച്ചു. ഇ​തു​മൂ​ലം വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ക്കാ​നോ കു​ട്ടി​ക​ളെ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കാ​നോ ത​നി​ക്കു ക​ഴി​യു​ക​യി​ല്ലെ​ന്ന് പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ൻ കോ​ട​തി​യെ ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​തി​നു പു​റ​മേ ദീ​ർ​ഘ​നേ​രം ഇ​രി​ക്കാ​നോ ദീ​ർ​ഘ​ദൂ​രം ന​ട​ക്കാ​നോ ജോ​ലി​ചെ​യ്യാ​നോ ത​നി​ക്കു ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും യു​വാ​വ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വാ​ദം​കേ​ട്ട കോ​ട​തി ആ​ദ്യം 60,000 ദി​ർ​ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കാ​നാ​ണ് വി​ധി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​പ​ക​ടം മൂ​ലം യു​വാ​വി​നു​ണ്ടാ​യ മ​റ്റു ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ​കൂ​ടി പ​രി​​ഗ​ണി​ച്ച് 80,000 ദി​ർ​ഹം​കൂ​ടി ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കാ​ൻ വി​ധി​ച്ചു. ഇ​തി​നു​പു​റ​മേ യു​വാ​വി​ന്‍റെ കോ​ട​തി​ച്ചെ​ല​വും തൊ​ഴി​ൽ​സ്ഥാ​പ​നം ന​ൽ​ക​ണം. Show Full Article

Fertility is lost in the fall Judgment to pay 1,40,000 dirhams to the engineer