    U.A.E
    Posted On
    28 Oct 2025 7:19 AM IST
    Updated On
    28 Oct 2025 7:19 AM IST

    സീ​ർ അ​ബു നു​ഐ​ർ ദ്വീ​പി​ലേ​ക്ക്​ ക​പ്പ​ൽ സ​ർ​വി​സ്​

    80 പേ​ർ​ക്ക്​ യാ​ത്ര ചെ​യ്യാം
    സീ​ർ അ​ബു നു​ഐ​ർ ദ്വീ​പി​ലേ​ക്ക്​ ക​പ്പ​ൽ സ​ർ​വി​സ്​
    ഷാ​ർ​ജ: എ​മി​റേ​റ്റി​ൽ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ പ്ര​മു​ഖ ആ​ക​ർ​ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി മാ​റു​ന്ന സീ​ർ അ​ബു നു​ഐ​ർ ദ്വീ​പി​ലേ​ക്ക്​ പു​തി​യ ക​പ്പ​ൽ സ​ർ​വി​സ്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ ഷാ​ർ​ജ. പാ​സ​ഞ്ച​ർ സ​ർ​വി​സി​നൊ​പ്പം ച​ര​ക്കു​ക​ൾ കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നും ക​ഴി​യു​ന്ന രൂ​പ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ക​പ്പ​ലി​ന്‍റെ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന. 80 യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​ൻ ശേ​ഷി​യു​ള്ള ക​പ്പ​ലി​ൽ ലോ​ഞ്ചു​ക​ളും അ​തി​ഥി​ കാ​ബി​നു​ക​ളും പ്ര​ത്യേ​കം നി​ർ​മി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്​. 140 അ​ടി നീ​ള​വും 30 അ​ടി വീ​തി​യു​ള്ള​ ക​പ്പ​ലി​ന്​ ഉ​യ​ർ​ന്ന കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യു​ള്ള പ​വ​ർ ജ​ന​റേ​റ്റ​റു​ക​ളും 1,440 കു​തി​ര​ശ​ക്തി ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശേ​ഷി​യു​ള്ള ഇ​ര​ട്ട ഡീ​സ​ൽ എ​ൻ​ജി​നു​മാ​ണു​ള്ള​ത്. വി​വി​ധ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന റ​ഫ്രി​ജ​റേ​റ്റ​റും ഫ്രീ​സി​ങ്​ റൂ​മു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ 110 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റും അ​ബൂ​ദ​ബി​യു​ടെ വ​ട​ക്ക​ൻ തീ​ര​ത്തു​നി​ന്ന്​ 85 കീ​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ​യു​മാ​ണ്​ സീ​ർ അ​ബു നു​ഐ​ർ ദ്വീ​പ്​ സം​ര​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ലാ​ണ്​ ദ്വീ​പ്​ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി തു​റ​ന്ന്​ ന​ൽ​കാ​റ്. വാ​ർ​ഷി​ക ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​ ഇ​വി​ടേ​ക്ക്​ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി സ​ർ​വി​സ്​ ന​ട​ത്താ​റു​ണ്ട്. ഈ ​മാ​സം 25ന്​ ​സീ​ർ അ​ബു നു​ഐ​ർ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്‍റെ സീ​സ​ൺ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഷാ​ർ​ജ പ​രി​സ്ഥി​തി, സം​ര​ക്ഷ​ണ അ​തോ​റി​റ്റി സൗ​ജ​ന്യ ട്രി​പ്പു​ക​ൾ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന പ്ര​കൃ​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ കേ​​ന്ദ്ര​മാ​യി അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഇ​ട​മാ​ണ്​ സീ​ർ അ​ബു നു​ഐ​ർ ദ്വീ​പ്. ആ​ധു​നി​ക സു​ഖ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്‍റെ സാം​സ്കാ​രി​ക, വാ​സ്തു​വി​ദ്യാ പൈ​തൃ​ക​വും സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ആ​ഡം​ബ​ര കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി ദ്വീ​പി​നെ മാ​റ്റാ​നാ​ണ്​ ഷാ​ർ​ജ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്​​മെ​ന്‍റ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ഡെ​വ​ല​പ്​​മെ​ന്‍റ്​ അ​തോ​റി​റ്റി (ഷു​റൂ​ഖ്)​യു​ടെ പ​ദ്ധ​തി. 76ല​ധി​കം പ​വി​ഴ മ​ത്സ്യ​വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, 40ൽ​പ​രം പ​വി​ഴ​പ്പു​റ്റു​ക​ൾ, റെ​ഡ്​​കോ​ട്ട്​ മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ ആ​വാ​സ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​ൽ ചു​റ്റ​പ്പെ​ട്ട മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ദ്വീ​പാ​ണ്​ സീ​ർ അ​ബു നു​ഐ​ർ. ഒ​രു​കാ​ല​ത്ത്​ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ വി​ശ്ര​മ​കേ​ന്ദ്രം കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്ന ദ്വീ​പ്​ ക​ട​ൽ​പ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ ഇ​ഷ്ട​ഇ​ട​മാ​ണ്. അ​തേ​സ​മ​യം, ക​പ്പ​ൽ സ​ർ​വി​സി​ന്‍റെ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല.

