    date_range 19 April 2026 7:55 PM IST
    date_range 19 April 2026 7:55 PM IST

    ദുബൈയിലെ ഹത്ത മലമുകളിൽ കുടുങ്ങിയ വനിത ടൂറിസ്റ്റുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി

    അപകടസ്ഥലം കണ്ടെത്തിയത്​ ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച്​
    ഹത്ത മലമുകളിൽ കുടുങ്ങിയ വനിത ടൂറിസ്റ്റുകളെ ദുബൈ പൊലീസ്​ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ദൃശ്യം

    ദുബൈ: ഹൈക്കിങ്ങിനിടെ ഹത്ത മലമുകളിൽ കുടുങ്ങിയ രണ്ട്​ വനിത ടൂറിസ്റ്റുകളെ ദുബൈ പൊലീസ്​ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ഇക്കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ചാണ്​ സംഭവം. രാവിലെ 11.30ഓടെയാണ്​ രണ്ട്​ യുവതികൾ ഹത്തയിലെ മലമുകളിൽ കുടുങ്ങിയതായി ദുബൈ പൊലീസിന്‍റെ കമാൻഡ്​ ആൻഡ്​ കൺട്രോൾ സെന്‍ററിൽ റിപോർട്ട്​ ലഭിക്കുന്നത്​.

    ഹൈക്കിങ്ങിനിടെ കടുത്ത ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന്​ യാത്ര തുടരാനാവുന്നില്ലെന്നും അടിയന്തരമായി സഹായിക്കണമെന്നുമായിരുന്നു അപേക്ഷ. തുടർന്ന്​ പ്രത്യേക രക്ഷ ദൗത്യ സംഘത്തെ സംഭവ സ്ഥലത്തേക്ക്​ നിയോഗിച്ചതായി ഹത്ത പൊലീസ്​ സ്​റ്റേഷൻ ഡയറക്ടർ ബ്രഗേഡിയർ മുബാറക്​ അൽ കെത്​ബി അറിയിച്ചു.

    തിരച്ചിൽ സംഘം, രക്ഷ യൂനിറ്റ്​ എന്നിവക്കൊപ്പ ഹത്ത പൊലീസ്​ പട്രോളിങ്​ ടീം​, ആംബുലൻസ്​ സർവിസിനായുള്ള പാരമെഡിക്കൽ ടീമുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന​ ഹത്ത ബ്രേവ്​ യൂനിറ്റാണ്​ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തത്​​. നൂതനമായ ഡ്രോൺ സാ​ങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച്​ ആദ്യം യുവതികൾ അകപ്പെട്ട മലമുകളിലെ സ്ഥലം കണ്ടെത്തി​. പിന്നാലെ​ രക്ഷ സേന സംഭവസ്ഥലത്ത്​ എത്തുകയും സുരക്ഷിതമായി രണ്ട്​ പേരേയും രക്ഷപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

    പർവത രക്ഷ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്​ യുവതികളെ വേഗത്തിൽ മെഡിക്കൽ പോയിന്‍റിൽ എത്തിച്ച്​ ആവശ്യമായ പരിചരണം ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്തു. വിനോദ സഞ്ചാരികളെ വലിയ രീതിയിൽ ആകർഷിക്കുന്ന ഹത്തയിലെ പർവത പ്രദേശങ്ങൾ, താഴ്വരകൾ, വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞ മറ്റ്​ ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലുടനീളം അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രതികരിക്കാൻ ഹത്ത പൊലീസ്​ സ്​റ്റേഷൻ പൂർണ സജ്ജമാണെന്ന്​ ബ്രിഗേഡിയർ അൽ കെത്​ബി പറഞ്ഞു.

    പരുക്കൻ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക്​ വാഹനങ്ങൾക്ക്​ വഴികാട്ടാനായി രൂപക​ൽപന ചെയ്ത പ്രത്യേക ഉപകരണങ്ങളാണ്​ പട്രോൾ യൂനിറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്​. കൂടാതെ കമാൻഡ്​ ആൻഡ്​ കൺട്രോൾ സെന്‍ററുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആശയ വിനിമയ സംവിധാനവും ഉണ്ട്​. ഏത്​ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പരിശീലനം നേടിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ്​ 24 മണിക്കൂറും സജ്ജരായിരിക്കുന്നത്​. രക്ഷാ ദൗത്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ ഹത്ത ബ്രേവ്​ യൂനിറ്റ്​ നിർണായകമായ പങ്കുവഹിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം വ്യക്​തമാക്കി. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ എമർജൻസി നമ്പറായ 999ൽ സഹായം തേടാം.

    TAGS:Dubaidubai polceUAE NewstrappedtouristsHatta Mountains
    News Summary - Female tourists stranded on Hatta mountains in Dubai rescued
