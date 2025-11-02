Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    2 Nov 2025 9:25 AM IST
    2 Nov 2025 9:25 AM IST

    കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ലൈ​സ​ൻ​സ്​ പു​തു​ക്കാ​ൻ​ ഫീ​സി​ള​വ്​

    2010നു​മു​മ്പ്​ കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ ലൈ​സ​ൻ​സ്​ ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്കാ​ണ്​ അ​വ​സ​രം
    കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ലൈ​സ​ൻ​സ്​ പു​തു​ക്കാ​ൻ​ ഫീ​സി​ള​വ്​
    അ​ബൂ​ദ​ബി: എ​മി​റേ​റ്റി​ൽ കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ൾ പു​തു​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം. 2010നു​മു​മ്പ്​ കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ ലൈ​സ​ൻ​സ്​ ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്കാ​ണ്​ ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​വ​സ​രം. ഇ​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന്​ ലേ​റ്റ്​ ഫീ​സും ഈ​ടാ​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന്​ അ​ബൂ​ദ​ബി ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ന്‍ ആ​ന്‍ഡ് ലൈ​സ​ന്‍സി​ങ് അ​തോ​റി​റ്റി (എ.​ഡി.​ആ​ർ.​എ) അ​റി​യി​ച്ചു. 2010നു​ശേ​ഷം ലൈ​സ​ന്‍സു​ക​ളു​ടെ കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ര്‍ക്കു​ള്ള സ​മ​യ​പ​രി​ധി പി​ന്നീ​ട് അ​റി​യി​ക്കും.

    കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ ഇ​ക്കോ​ണ​മി​ക് ലൈ​സ​ന്‍സു​ക​ള്‍ പി​ഴ​കൂ​ടാ​തെ ല​ളി​ത​മാ​യി പു​തു​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​ണ് പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ കൈ​വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് എ.​ഡി.​ആ​ര്‍.​എ അ​റി​യി​ച്ചു.

    അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ച്​ ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​ൻ പു​തു​ക്കാ​ത്ത ലൈ​സ​ന്‍സു​ക​ള്‍ ആ​ദ്യം പ്ര​ത്യേ​ക ര​ജി​സ്​​ട്രി​യി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റ്റു​ക​യാ​ണ്​ പ​തി​വ്. കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ് മൂ​ന്നോ അ​തി​ല​ധി​ക​മോ വ​ര്‍ഷ​മാ​യാ​ല്‍ ഇ​ത്ത​രം ലൈ​സ​ന്‍സ് റ​ദ്ദാ​ക്ക​പ്പെ​ടും. കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ ലൈ​സ​ന്‍സു​ക​ള്‍ പു​തു​ക്കി ബി​സി​ന​സു​ക​ള്‍ സു​ഗ​മ​മാ​യി ന​ട​ത്താ​ന്‍ നി​ക്ഷേ​പ​ക​ര്‍ക്ക് അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കാ​നാ​ണ് ലേ​റ്റ്​ ഫീ​സി​ൽ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഇ​ള​വ്​ അ​നു​വ​ദി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള പു​തി​യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​മെ​ന്ന് എ.​ഡി.​ആ​ര്‍.​എ ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​നീ​ഫ് അ​ല്‍ മ​ന്‍സൂ​രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    2024ലെ ​ആ​ദ്യ​പാ​ദ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 2025ലെ ​ആ​ദ്യ പാ​ദ​ത്തി​ൽ എ​മി​റേ​റ്റി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യ ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് ലൈ​സ​ന്‍സു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ല്‍ 19 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

