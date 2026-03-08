യുദ്ധഭീതി: മനസ്സിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താം

യുദ്ധഭീതി: മനസ്സിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താംtext_fields
ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് വിവിധ രാജ്യങ്ങള് തമ്മിലുള്ള സംഘര്ഷങ്ങളും യുദ്ധസാധ്യതകളുമൊക്കെ പലര്ക്കും വലിയ മാനസിക സമ്മര്ദ്ദം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഗള്ഫ് മേഖലയിലെ മലയാളികള്ക്ക് ഇത്തരം വാര്ത്തകള് കേള്ക്കുമ്പോള് യുദ്ധഭീതി അനുഭവപ്പെടുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. യുദ്ധം സംഭവിക്കുമോ, കുടുംബത്തിന്റെ സുരക്ഷ എങ്ങനെയാകും, നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടിവരുമോ എന്നിങ്ങനെ പല ചോദ്യങ്ങളും മനസ്സില് ഉയരും. ഈ ഭയം മനുഷ്യന്റെ സ്വാഭാവികമായ പ്രതിരോധപ്രവര്ത്തനമാണ്. എന്നാല് അതിരു കടന്നാല് മാനസിക ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കാന് സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് യുദ്ധഭീതിയെ മാനസികമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ചില മാര്ഗങ്ങള് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത്യാവശ്യമാണ്.
ഭയം സ്വാഭാവികമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക
മനുഷ്യന്റെ മസ്തിഷ്കത്തില് ''ഫൈറ്റ്-ഓര്-ഫ്ലൈറ്റ്''എന്ന പ്രതികരണ സംവിധാനം പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. അപകടസാധ്യതയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളില് ശരീരം സ്വാഭാവികമായി ജാഗ്രത പുലര്ത്താന് തുടങ്ങും. ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂടുക, ചിന്തകള് വേഗത്തിലാകുക, ഭാവിയെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്ക വര്ധിക്കുക എന്നിവ ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്. അതിനാല് ഭയം തോന്നുന്നത് ദൗര്ബല്യമല്ല; അത് മനുഷ്യന്റെ സ്വാഭാവിക പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.
വിവരങ്ങള് നിയന്ത്രിക്കുക
യുദ്ധസംബന്ധമായ വാര്ത്തകള് നിരന്തരം കാണുന്നത് മനസ്സില് ഭയം വര്ധിപ്പിക്കും. ദിവസത്തില് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം വിശ്വസനീയമായ വാര്ത്തകള് മാത്രം പരിശോധിക്കുന്ന രീതിയില് സ്വയം നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലെ അഭ്യൂഹങ്ങള് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഭീതിയെ പലമടങ്ങ് വര്ധിപ്പിക്കും. അനന്തമായ സ്ക്രോളിങ് ഒഴിവാക്കി ഫാക്ട്-ചെക്ക് ചെയ്ത വിവരങ്ങള്ക്ക് മാത്രം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുക. ഇത് മനസ്സിന്റെ അമിതഭയം നിയന്ത്രിച്ച് അതിനെ ശാന്തമാക്കാന് സഹായിക്കും.
മൈന്ഡ്ഫുള്നസും ശ്വസന വ്യായാമങ്ങളും
ഭാവിയില് സംഭവിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അനാവശ്യ ചിന്തകളാണ് ഭീതിയെ കൂടുതല് ശക്തമാക്കുന്നത്. ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാന് മൈന്ഡ്ഫുള്നെസ് എന്ന രീതിയുപയോഗിക്കാം. ശ്വാസത്തില് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക, ചെറിയ ധ്യാനപരിശീലനങ്ങള് ചെയ്യുക, ദിവസേന വ്യായാമം ചെയ്യുക തുടങ്ങിയവ മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കാന് സഹായിക്കും.
4-7-8 ശ്വസനം: 4 സെക്കന്ഡ് ശ്വാസം അകത്തേക്കെടുക്കുക, 7 സെക്കന്ഡ് പിടിച്ചുവെക്കുക, 8 സെക്കന്ഡ് പുറത്തുവിടുക. ഇത് പരിശീലിക്കുന്നത് മനസ്സിന് ശാന്തി നല്കുന്നു. ഇത് ഉത്കണ്ഠയെ 40 ശതമാനം വരെ കുറയ്ക്കുമെന്നാണ് പഠനങ്ങള്. മലയാളി കമ്മ്യൂണിറ്റികളില് യോഗ അല്ലെങ്കില് ധ്യാന സെഷനുകള് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് നല്ലൊരു ആശ്വാസമാകും.
സാമൂഹിക പിന്തുണയും ബന്ധങ്ങളും
മനുഷ്യന് ഒരു സാമൂഹിക ജീവിയാണ്. ഭയം തോന്നുമ്പോള് സുഹൃത്തുക്കളുമായോ സഹപ്രവര്ത്തകരുമായോ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായോ സംസാരിക്കുന്നത് വലിയ ആശ്വാസം നല്കും. സൈക്കോളജിയില് ഇതിനെ 'social buffering effect' എന്നു പറയുന്നു. ഒരാളുടെ മാനസിക സമ്മര്ദ്ദം മറ്റുള്ളവരുടെ പിന്തുണയിലൂടെ കുറയുന്നതാണ് ഈ പ്രക്രിയ.
ദൈനംദിന റൂട്ടീനും സ്വയംപരിചരണം
ഭീതി ജീവിതത്തെ പോസ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ റൂട്ടീനുകള് 'നോര്മല്സി' തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നു. രാവിലെ നടത്തം, കുക്കിങ്, അല്ലെങ്കില് പുസ്തകം വായിക്കല് തുടങ്ങിയവ തുടരുക. ഗള്ഫിന്റെ ചൂടില് ഹൈഡ്രേഷന്, ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം, 7-8 മണിക്കൂര് ഉറക്കം എന്നിവ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ ശീലങ്ങള് സെറോടോണിന് (സന്തോഷ ഹോര്മോണ്) വര്ധിപ്പിച്ച്, ഭീതിയെ മറികടക്കാന് സഹായിക്കുന്നു.
ആത്മീയതയും മാനസിക സ്ഥിരതയും
പലര്ക്കും പ്രാര്ത്ഥന, ധ്യാനം, ആത്മീയചിന്തകള് തുടങ്ങിയവ മാനസിക ശാന്തി നല്കുന്നു. വിശ്വാസം മനുഷ്യന്റെ മാനസിക ശക്തിയെ വര്ധിപ്പിക്കാറുണ്ട്. പ്രതിസന്ധിക്കാലങ്ങളില് ആത്മീയത പലര്ക്കും ഒരു മാനസിക ആശ്രയമായി മാറുന്നു.
പ്രൊഫഷണല് സഹായം തേടുക
ഭീതി തീവ്രമാകുമ്പോള്, താല്പര്യക്കുറവ്, ഉറക്കമില്ലായ്മ, വിശപ്പില്ലായ്മ, പാനിക് അറ്റാക്കുകള് തുടങ്ങിയ ഉണ്ടാകാം. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളില് തെറാപ്പിസ്റ്റുകളുടെയോ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളുടെയോ സഹായം തേടുക. യുദ്ധഭീതി പോലുള്ള വികാരങ്ങള് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തില് ചിലപ്പോള് ഒഴിവാക്കാനാവാത്തതാണ്. എന്നാല് അതിനെ ശരിയായ മനസ്സിലാക്കലും മാനസിക പരിശീലനങ്ങളും സാമൂഹിക പിന്തുണയും ഉപയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിക്കാനാകും. ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം നമ്മെ പിടിച്ചടക്കാന് അനുവദിക്കാതെ, നിലവിലെ ജീവിതത്തെ സമാധാനത്തോടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നതാണ് പ്രധാനം. പ്രതിസന്ധികള് മനുഷ്യരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതുപോലെ തന്നെ അവരെ കൂടുതല് ശക്തരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
