    U.A.E
    date_range 8 Oct 2025 9:28 AM IST
    date_range 8 Oct 2025 9:28 AM IST

    ഖോ​ർ​ഫ​ക്കാ​നി​ൽ കാ​റ​പ​ക​ടം; പി​താ​വും കു​ഞ്ഞും മ​രി​ച്ചു

    മാ​താ​വി​ന്​ ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്ക്​
    representative image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ഷാ​ർ​ജ: ഖോ​ർ​ഫ​ക്കാ​നി​ൽ ഇ​മാ​റാ​ത്തി കു​ടും​ബം സ​ഞ്ച​രി​ച്ച കാ​ർ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട്​ യു​വാ​വും ഏ​ഴു​മാ​സം ​പ്രാ​യ​മു​ള്ള കു​ഞ്ഞും മ​രി​ച്ചു. മാ​താ​വി​ന്​ ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​റ്റു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു അ​പ​ക​ടം.

    ഇ​മാ​റാ​ത്തി കു​ടും​ബം സ​ഞ്ച​രി​ച്ച കാ​ർ മ​​റ്റൊ​രു കാ​റു​മാ​യി കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ കാ​റി​ലെ ഡ്രൈ​വ​ർ​ക്കും ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​റ്റ​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. സം​ഭ​വം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്ത ഉ​ട​നെ എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി ടീം ​സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തു​ക​യും പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രെ ഉ​ട​ൻ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    എ​ങ്കി​ലും പി​താ​വി​നെ​യും കു​ഞ്ഞി​നെ​യും ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​യി​ല്ല. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന്‍റെ കാ​ര​ണം വ്യ​ക്ത​മ​ല്ല. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    News Summary - Father and child die in car accident in Khorfakkan
