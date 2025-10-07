Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightവിടവാങ്ങിയത്...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 7 Oct 2025 7:59 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Oct 2025 7:59 AM IST

    വിടവാങ്ങിയത് പ്രവാസത്തിന്​ പ്രിയപ്പെട്ട ‘കുട്ടിക്ക’

    text_fields
    bookmark_border
    വിടവാങ്ങിയത് പ്രവാസത്തിന്​ പ്രിയപ്പെട്ട ‘കുട്ടിക്ക’
    cancel
    camera_alt

    2019ൽ ​യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ​ത്തി​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ കു​ട്ടി​യെ പാ​ട്ട് ആ​സ്വാ​ദ​ക​ർ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ ത​ന്മ​യ​ത്വ​ത്തെ പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളോ​ളം നെ​ഞ്ചേ​റ്റു​ക​യും ആ ​പാ​ട്ടു​ശീ​ലു​ക​ൾ​ക്ക് പു​തു​ജീ​വ​ൻ പ​ക​രു​ക​യും ചെ​യ്ത അ​നു​ഗൃ​ഹീ​ത ക​ലാ​കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്നു ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം അ​ന്ത​രി​ച്ച മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി അ​രീ​ക്കോ​ട്. സം​ഗീ​താ​സ്വാ​ദ​ക​ർ സ്നേ​ഹ​ത്തോ​ടെ ‘കു​ട്ടി​ക്ക’ എ​ന്ന് വി​ളി​ച്ചി​രു​ന്ന ഈ ​മു​ൻ പ്ര​വാ​സി​യു​ടെ വി​യോ​ഗം ഇ​ശ​ലു​ക​ളു​ടെ ലോ​ക​ത്തി​ന് തീ​രാ​ന​ഷ്ട​മാ​ണ്. അ​രീ​ക്കോ​ട് ഉ​ഗ്ര​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി അ​സു​ഖ ബാ​ധി​ത​നാ​യി ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ഗാ​യ​ക​ൻ, സം​ഗീ​ത സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ, പ്ര​മു​ഖ ഹാ​ർ​മോ​ണി​സ്റ്റ് എ​ന്നീ നി​ല​ക​ളി​ൽ മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ടി​ന്റെ പി​ന്ന​ണി​യി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി അ​രീ​ക്കോ​ടി​ന്റെ നാ​മം സു​പ​രി​ചി​ത​മാ​ണ്. ആ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം മ​നോ​ഹ​ര ഗാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സം​ഗീ​ത സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ പി​റ​വി​യെ​ടു​ത്ത​ത്.

    പ്ര​മു​ഖ സി​നി​മ പി​ന്ന​ണി ഗാ​യ​ക​ൻ എം.​ജി. ശ്രീ​കു​മാ​ർ ആ​ദ്യ​മാ​യി ഒ​രു മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ട് ആ​ല​പി​ച്ച​ത് മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി​യു​ടെ സം​ഗീ​ത സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു. സം​ഗീ​ത​ത്തോ​ടു​ള്ള അ​ഭി​രു​ചി കു​ട്ടി​ക്ക​യി​ൽ വ​ള​ർ​ത്തി​യ​ത് പ​ട്ടാ​ള​ക്കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്ന പി​താ​വാ​ണ്. പി​താ​വ് പാ​ടി ന​ൽ​കി​യ ഹി​ന്ദി ഗാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​നോ​ഹാ​രി​ത​യി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് സം​ഗീ​ത ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ താ​ളു​ക​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹം തു​ന്നി​ച്ചേ​ർ​ത്ത​ത്. പി​താ​വി​ന്റെ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ സം​ഗീ​ത​ത്തെ ജീ​വി​ത ല​ക്ഷ്യ​മാ​യി സ്വീ​ക​രി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം, തു​ട​ർ​ജീ​വി​തം​ത​ന്നെ പാ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ വ​ഴി​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. 14ാം വ​യ​സ്സി​ൽ പ്ര​മു​ഖ സം​ഗീ​ത​ജ്ഞ​ൻ എം.​എ​സ്. ബാ​ബു​രാ​ജി​നെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടാ​നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഹാ​ർ​മോ​ണി​യം വാ​യ​ന നേ​രി​ൽ കാ​ണാ​നും ല​ഭി​ച്ച അ​വ​സ​ര​മാ​ണ് കു​ട്ടി​ക്ക​യെ ഈ ​രം​ഗ​ത്തേ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ച​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് പ​ള്ളി​ക്ക​ൽ മൊ​യ്തീ​ൻ, തി​രൂ​ർ ഷാ, ​വി​ൻ​സെ​ന്റ് മാ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ ഗു​രു​ക്ക​ന്മാ​രി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​വും ഹി​ന്ദു​സ്ഥാ​നി സം​ഗീ​ത​വും ഹൃ​ദി​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    പാ​ട്ടി​ന​പ്പു​റം ഹാ​ർ​മോ​ണി​യം വാ​യ​ന​യാ​യി​രു​ന്നു കു​ട്ടി​ക്ക​യു​ടെ മാ​സ്റ്റ​ർ പീ​സ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​രാ​യ ഒ​ട്ടു​മി​ക്ക മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ട് ഗാ​യ​ക​ർ​ക്കും അ​ദ്ദേ​ഹം പി​ന്ന​ണി വാ​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് മു​ക്ക​ത്ത് ന​ട​ന്ന കോ​ഴി​ക്കോ​ട് താ​ലൂ​ക്ക് മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗ് മ​ഹാ​സ​മ്മേ​ള​ന വേ​ദി​യി​ലാ​ണ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി അ​രീ​ക്കോ​ട് ആ​ദ്യ​മാ​യി പാ​ടു​ന്ന​ത്. പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ “ഇ​ബ്രാ​ഹിം ന​ബി​യു​ള്ള ഉ​റ​ക്കം പൂ​ണ്ടെ...” എ​ന്ന ഗാ​ന​മാ​ണ് അ​ന്ന് ആ​ല​പി​ച്ച​ത്.

    മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ഈ ​ഗാ​നം കേ​ട്ട് വേ​ദി​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ബാ​ഫ​ഖി ത​ങ്ങ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ അ​രി​കി​ലേ​ക്ക് വി​ളി​ച്ച് പ്ര​ശം​സി​ക്കു​ക​യും 10 രൂ​പ സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. സൗ​ദി​യി​ലും ഖ​ത്ത​റി​ലു​മാ​യി പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​തം ന​യി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ ശേ​ഷം ക​ലാ​രം​ഗ​ത്ത് സ​ജീ​വ​മാ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. 2019 ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി​യെ ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ നെ​ല്ല​റ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഗീ​താ​സ്വാ​ദ​ക​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ദു​ബൈ​യി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsFarewellgulf news madhyamam
    News Summary - Farewell given by kuttikka
    Similar News
    Next Story
    X