Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 9:34 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 9:34 AM IST

    മു​ര​ളി മാ​സ്റ്റ​ര്‍ മം​ഗ​ല​ത്തി​ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്

    മു​ര​ളി മാ​സ്റ്റ​ര്‍ മം​ഗ​ല​ത്തി​ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്
    വാ​ക്കി​ത​ൾ മു​ര​ളി മാ​സ്റ്റ​ർ മം​ഗ​ല​ത്തി​ന് ന​ൽ​കി​യ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ നി​ന്ന്

    മു​ര​ളി മാ​സ്റ്റ​ര്‍ മം​ഗ​ല​ത്തി​ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്ദു​ബൈ: പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്ത് 39 വ​ർ​ഷ​ക്കാ​ലം മ​ല​യാ​ള​ഭാ​ഷ​യു​ടെ ത​നി​മ​യും സൗ​ന്ദ​ര്യ​വും പ​ക​ർ​ന്ന് ന​ൽ​കി​യ അ​ധ്യാ​പ​ക​നും സാ​ഹി​ത്യ​കാ​ര​നു​മാ​യ മു​ര​ളി മാ​സ്റ്റ​ർ മം​ഗ​ല​ത്തി​ന് ദു​ബൈ​യി​ൽ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ല്‍കി. ‘വാ​ക്കി​ത​ൾ’ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ എം.​എ​സ്.​എ​സ് ഹാ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക-​മാ​ധ്യ​മ-​സാ​ഹി​ത്യ രം​ഗ​ത്തെ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    40 വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ളം നീ​ണ്ട പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​ത​ത്തി​നി​ടെ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ൾ​ക്ക് മാ​തൃ​ഭാ​ഷ​യു​ടെ മാ​ധു​ര്യം കൈ​മാ​റി​യ മു​ര​ളി മാ​സ്റ്റ​ര്‍ കേ​വ​ലം ഒ​രു അ​ധ്യാ​പ​ക​ന്‍ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തെ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​ധാ​ന സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ സം​സാ​രി​ച്ച​വ​ര്‍ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ന്‍ സാ​ദി​ഖ് കാ​വി​ല്‍ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി പ്ര​വീ​ണ്‍ പാ​ല​ക്കീ​ല്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സ​ലീം അ​യ്യ​ന​ത്ത് മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ‘വാ​ക്കി​ത​ള്‍’ മു​ഖ്യ​കാ​ര്യ​ദ​ർ​ശി​യും സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ ബ​ഷീ​ർ തി​ക്കോ​ടി, ഇ​ന്ദു​ലേ​ഖ, സ്മി​ത, ഹ​മീ​ദ് കാ​ലി​ക്ക​റ്റ്, ബ​ഷീ​ർ​ബെ​ല്ലൊ, റ​സി​യ, മു​ര​ളി, ജ​ലീ​ൽ, അ​സീ​സ് മ​ണ​മ്മ​ൽ, പ്ര​ശാ​ന്ത് തി​ക്കോ​ടി, ല​വ്‌​ലി നി​സാ​ർ, ഷാ​ഹി​ദ, ഫി​റോ​സ് പ​യ്യോ​ളി, ഷാ​ഫി എ​ന്നി​വ​ര്‍ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തോ​ടൊ​പ്പ​മു​ള്ള അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു. അ​ജ്മാ​ൻ അ​ൽ​അ​മീ​ർ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് സ്‌​കൂ​ളി​ലെ മ​ല​യാ​ളം അ​ധ്യാ​പ​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് മു​ര​ളി മം​ഗ​ല​ത്ത് പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് വി​രാ​മ​മി​ട്ട് സ്വ​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്. സ​ക്ക​രി​യ ന​രി​ക്കു​നി സ്വാ​ഗ​ത​വും നൗ​ഷീ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

