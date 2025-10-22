Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഫാ​മി​ലി​യ-2025...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 22 Oct 2025 9:07 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Oct 2025 9:07 AM IST

    ഫാ​മി​ലി​യ-2025 സ്‌​നേ​ഹ​സം​ഗ​മം

    text_fields
    bookmark_border
    ഫാ​മി​ലി​യ-2025 സ്‌​നേ​ഹ​സം​ഗ​മം
    cancel
    camera_alt

    അ​ബൂ​ദ​ബി ഫാ​മി​ലി മെ​മ്മ​റീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ സ്നേ​ഹ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    Listen to this Article

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ഫാ​മി​ലി​യ -2025 എ​ന്ന​പേ​രി​ൽ സ്‌​നേ​ഹ​സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ഡ്വ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഫീ​ക്ക് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച സം​ഗ​മം ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക് സെ​ന്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹി​ദാ​യ​ത്ത് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഷ​ഫി​ൻ സ​ലാ​മി​ന്റെ ഖി​റാ​അ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഗ​മം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ദാ​നം ന​ട​ത്തു. സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന രം​ഗ​ത്തെ മി​ക​വി​നു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ന​വാ​സ് പ​യ്യോ​ളി, അ​ഹ​മ്മ​ദ്കു​ട്ടി, അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ കു​മ്പ​ള എ​ന്നി​വ​ർ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി.

    സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി അ​സ്‌​ക​ർ മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്, ക്വി​സ് മാ​സ്റ്റ​ർ അ​ഡ്വ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഫീ​ക്ക് എ​ന്നി​വ​രെ അ​നു​മോ​ദി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​തം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന എം. ​ഇ​ബ്രാ​ഹീം​കു​ട്ടി​ക്ക് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. സം​ഗ​മ​ത്തി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ഷ്‌​റ​ഫ് അ​സൈ​നാ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം, ഡോ. ​ഹ​സീ​ന ബീ​ഗം, റ​യീ​സ് ചെ​മ്പി​ലോ​ട്, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് മാ​ടാ​യി, അ​ഹ​മ്മ​ദ്കു​ട്ടി, ജു​ബൈ​ർ വെ​ള്ളോ​ട​ത്ത്, അ​സ്‌​ക​ർ മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE Newsgulf news malayalamFamilya 24Friendship Association
    News Summary - Familya-2025 Friendship Association
    Similar News
    Next Story
    X