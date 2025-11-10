Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_right‘കു​ടും​ബം: കാ​ലം:...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 10 Nov 2025 8:55 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Nov 2025 8:55 AM IST

    ‘കു​ടും​ബം: കാ​ലം: ക​രു​ത​ൽ’ കാ​മ്പ​യി​ൻ സ​മാ​പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ‘കു​ടും​ബം: കാ​ലം: ക​രു​ത​ൽ’ കാ​മ്പ​യി​ൻ സ​മാ​പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    അ​ജ്മാ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന യു.​ഐ.​സി കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം കെ.​എ​ൻ.​എം മ​ർ​ക്ക​സു ദ​അ്​​വ ട്ര​ഷ​റ​ർ കെ.​എ​ൽ.​പി. യൂ​സു​ഫ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: യു.​ഐ.​സി ആ​റ് മാ​സ​മാ​യി ന​ട​ത്തി​വ​ന്ന ‘കു​ടും​ബം: കാ​ലം: ക​രു​ത​ൽ’ എ​ന്ന കു​ടും​ബ കാ​മ്പ​യി​ന് സ​മാ​പ​ന​മാ​യി. അ​ജ്മാ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന യു.​ഐ.​സി കു​ടും​ബ സം​ഗ​മം കെ.​എ​ൻ.​എം മ​ർ​ക്ക​സ് ദ​അ്​​വ ട്ര​ഷ​റ​ർ കെ.​എ​ൽ.​പി യൂ​സ​ഫ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. യു.​എ.​ഇ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ‘കു​ടും​ബ വ​ർ​ഷം 2026’ കാ​മ്പ​യി​ന് പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ പ​ര​മാ​വ​ധി പ്ര​ചാ​ര​ണം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ച​രി​ത്ര​കാ​ര​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​യ പ​ര​പ്പി​ൽ, ഐ.​എ​സ്.​എം സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഡോ. ​അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദ​ത്ത്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹാ​സി​ൽ മു​ട്ടി​ൽ, അ​രീ​ക്കോ​ട് എ​സ്.​എ​സ്.​എ.​എ​സ് കോ​ള​ജ് അ​റ​ബി വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി ഡോ. ​ജാ​ബി​ർ അ​മാ​നി, പ​ട്ടാ​മ്പി എം.​ഇ.​എ​സ് കോ​ള​ജ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​പി.​അ​ബ്ദു സ​ല​ഫി, കെ.​എ​ൻ.​എം മ​ർ​ക്ക​സു ദ​അ്​​വ സം​സ്ഥാ​ന സ​മി​തി​യം​ഗം മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി ഹാ​ജി, അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ കു​ന്ദം​കു​ളം, കെ.​എ​ൽ.​പി ഹാ​രി​സ്, യു.​ഐ.​സി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ പാ​ല​ക്ക​ൽ, നൗ​ഫ​ൽ മ​രു​ത, അ​സൈ​നാ​ർ അ​ൻ​സാ​രി, ത​ൻ​സീ​ൽ ഷെ​രീ​ഫ്, അ​ബ്ദു​ൽ നാ​സ​ർ ബി.​എം.​ടി.​സി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. വി​മ​ൻ​സ് അ​സം​ബ്ലി​ക്ക് സു​ഹ്റാ​ബി ടീ​ച്ച​ർ, സ​ജ്ന പ​ട്ടേ​ൽ​താ​ഴം, സ​ഫാ​ന ഫൈ​സ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. വെ​ളി​ച്ചം ഗ്രാ​ന്‍റ്​ ഫി​നാ​ലെ, കി​ഡ്സ് പോ​ർ​ട്ട്, ടീ​ൻ​സ് മീ​റ്റ് എ​ന്നി​വ​യും സം​ഗ​മ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsGulf Newsgulf news malayalam
    News Summary - ‘Family: Time: Care’ campaign concludes
    Similar News
    Next Story
    X