Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightബ്രേ​ക്കി​ന്​ പ​ക​രം...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 6:58 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 6:58 AM IST

    ബ്രേ​ക്കി​ന്​ പ​ക​രം അ​മ​ർ​ത്തി​യ​ത്​​ ആ​ക്സി​ല​റേ​റ്റ​ർ; അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച യു​വ​തി​യു​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്​​ ര​ണ്ട്​ ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം ദി​യാ​ധനം

    text_fields
    bookmark_border
    accident
    cancel

    ദു​ബൈ: കാ​റ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ യു​വ​തി മ​രി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ ഡ്രൈ​വ​ർ ര​ണ്ട്​ ല​ക്ഷം ദി​യാ​ധ​നം ന​ൽ​കാ​ൻ കോ​ട​തി വി​ധി. ഡ്രൈ​വ​റു​ടെ ലൈ​സ​ൻ​സ്​ ആ​റു​മാ​​സ​ത്തേ​ക്ക്​ റ​ദ്ദാ​ക്കാ​നും 10,000 ദി​ർ​ഹം പി​ഴ​യീ​ടാ​ക്കാ​നും കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. കാ​റി​ന്‍റെ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട ഡ്രൈ​വ​ർ ബ്രേ​ക്കി​ന്​​ പ​ക​രം ​അ​ബ​ദ്ധ​ത്തി​ൽ ആ​ക്സി​ല​റേ​റ്റ​ർ അ​മ​ർ​ത്തി​യ​താ​ണ്​ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന്​ കാ​ര​ണം. നി​യ​ന്ത്ര​ണം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട കാ​ർ ന​ട​പ്പാ​ത​യി​ലേ​ക്ക്​ ക​യ​റു​ക​യും ബ​സ്​ സ്​​റ്റോ​പ്പി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന യു​വ​തി​യെ ഇ​ടി​ച്ചി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റ ഏ​ഷ്യ​ൻ യു​വ​തി​യെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ര​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

    സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യി വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ച കു​റ്റ​ത്തി​ന്​ ഡ്രൈ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ദു​ബൈ പ​ബ്ലി​ക്​ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ കേ​സെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ട്രാ​ഫി​ക്​ കോ​ട​തി പ്ര​തി കു​റ്റ​ക്കാ​ര​നാ​ണെ​ന്ന്​ വി​ധി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. അ​ഞ്ച്​ ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ്​​ ഇ​ര​യു​ടെ കു​ടും​ബം ഡ്രൈ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യും ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്​ ക​മ്പ​നി​ക്കെ​തി​രെ​യും കേ​സ്​ ന​ൽ​കി​യ​ത്. കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്‍റെ ഏ​ക ആ​ശ്ര​യ​മാ​യി​രു​ന്നു യു​വ​തി​യെ​ന്ന്​ ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ ​കോ​ട​തി​യെ ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, ട്രാ​ഫി​ക്​ കോ​ട​തി വി​ധി​ക്കെ​തി​രെ പ്ര​തി​ഭാ​ഗം ദു​ബൈ കോ​ട​തി​യി​ൽ അ​പ്പീ​ൽ ന​ൽ​കി. ക്രി​മി​ന​ൽ ന​ട​പ​ടി പ്ര​കാ​രം കേ​സ്​ നി​ല​വി​ൽ തീ​ർ​ന്ന​താ​ണെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഇ​വ​രു​ടെ വാ​ദം. പ​ക്ഷേ, തെ​ളി​വു​ക​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ കോ​ട​തി അ​ഞ്ചു ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം അ​ധി​ക​മാ​ണെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsGulf Newscompensationwomen diesAccidents
    News Summary - Family of woman killed in accident awarded Dh200,000 compensation
    Similar News
    Next Story
    X