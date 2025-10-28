Begin typing your search above and press return to search.
    ആ​ല​സം​പാ​ട്ടി​ൽ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ആ​ല​സം​പാ​ട്ടി​ൽ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ആ​ല​സം​പാ​ട്ടി​ൽ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ഒ​രു​മി​ച്ച്​ കൂ​ടി​യ​വ​ർ

    അ​ൽ​ഐ​ൻ: മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ലെ മാ​റാ​ക്ക​ര അ​ച്ചി​പ്പു​റ​യി​ലെ ആ​ല​സം​പാ​ട്ടി​ൽ ത​റ​വാ​ട്ടി​ലെ ക​ണ്ണ​ൻ​കു​ഴി​യി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്ന് ആ​ല​സം​പാ​ട്ടി​ൽ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം ന​ട​ത്തി. കു​ഞ്ഞി​മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ൻ​സാ​രി പാ​റ​യി​ൽ സം​ഗ​മം ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മ​നു​ഷ്യ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ യാ​ന്ത്രി​ക​മാ​കു​ന്ന ഇ​ക്കാ​ല​ത്ത് ഇ​മ്പ​മു​ള്ള കൂ​ടി​ച്ചേ​ര​ലു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള വേ​ദി​ക​ളാ​ണ് കു​ടും​ബ സം​ഗ​മ​ങ്ങ​ളെ​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പെ​ട്ടു. എ.​പി. മു​സ്ത​ഫ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജാ​ഫ​ർ മാ​റാ​ക്ക​ര, ഡോ. ​മു​നീ​ർ അ​ൻ​സാ​രി, സു​ബൈ​ർ ഹു​ദ​വി, അ​ലി പാ​റ​യി​ൽ, എ.​പി. മു​ബ​ഷി​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. എ.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ലി, എ.​പി. അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌, എ.​പി. ജാ​ബി​ർ, ടി. ​ജാ​ബി​ർ, എ.​പി. ജ​സ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:Gulf NewsFamily gatherings
    News Summary - Family gathering organized in Alasampattu
