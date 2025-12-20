Begin typing your search above and press return to search.
    കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    അ​ൽ​ത​വാ​റി​ൽ ഒ​രു​മി​ച്ചു​കൂ​ടി​യ ക​ണ്ണൂ​ർ മു​ണ്ട​യാ​ട്​ സാ​റു​മ്മാ സൂ​പ്പി​കു​ട്ടി പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    ദു​ബൈ: ക​ണ്ണൂ​ർ മു​ണ്ട​യാ​ട്​ സാ​റു​മ്മാ സൂ​പ്പി​കു​ട്ടി പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ദു​ബൈ അ​ൽ​ത​വാ​ർ പാ​ർ​ക്കി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​വാ​സി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ പ​ര​സ്പ​രം വി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കാ​നും പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടാ​നു​മു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു സം​ഗ​മം.

    കു​ടും​ബ ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്‍റെ​യും പ​ര​സ്പ​രം ഒ​ത്തു​ചേ​ര​ലി​ന്‍റെ​യും പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ അം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​യ മ​ൻ​സൂ​ർ വി​വ​രി​ച്ചു. മൂ​ന്നാ​ട​ത്ത്​ ഫൈ​സ​ൽ, ഷ​ഫീ​ഖ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ഴ​യ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. മ​ൻ​സൂ​റി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ രാ​ത്രി ഭ​ക്ഷ​ണ​വും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​ത്ത​രം ഒ​ത്തു​ചേ​ര​ലു​ക​ൾ വീ​ണ്ടും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​നും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ശി​ഹാ​ബ്​ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

