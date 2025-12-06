Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    date_range 6 Dec 2025 6:36 AM IST
    date_range 6 Dec 2025 6:36 AM IST

    ത​ട്ട​ത്താ​ഴ​ത്ത് കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​വും ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​വും

    ത​ട്ട​ത്താ​ഴ​ത്ത് കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    ദു​െ​ബെ: യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ ഞാ​ങ്ങാ​ട്ടി​രി, കൂ​റ്റ​നാ​ട്, കോ​ട​നാ​ട്, ആ​ലൂ​ർ, ക​രി​മ്പ എ​ന്നീ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ത​ട്ട​ത്താ​ഴ​ത്ത് കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ദു​ബൈ മു​ശ്​​രി​ഫ് പാ​ർ​ക്കി​ൽ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​വും കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​വും ന​ട​ത്തി.

    നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് ഹ്ര​സ്വ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് എ​ത്തി​യ ത​റ​വാ​ട്ടി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ കൂ​റ്റ​നാ​ട് അ​ബ്ദു​ൽ ബ​ഷീ​ർ ത​ട്ട​ത്താ​ഴ​ത്ത്, ഞാ​ങ്ങാ​ട്ടി​രി അ​ലി​കു​ട്ടി ത​ട്ട​ത്താ​ഴ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​രെ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി. ശ​രീ​ഫ് ആ​ലൂ​രി​ന്‍റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മു​നീ​ർ കോ​ട​നാ​ട് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ബ​ഷീ​ർ കൂ​റ്റ​നാ​ട് ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​ലി​കു​ട്ടി ഞാ​ങ്ങാ​ട്ടി​രി, മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ കോ​ട​നാ​ട്, ഉ​മ്മ​ർ കോ​ട​നാ​ട്, ഷാ​ജി ആ​ലൂ​ർ, റ​സാ​ക് ആ​ലൂ​ർ, ജ​ലീ​ഷ് ബാ​ബു കോ​ട​നാ​ട്, സീ​മ ഞാ​ങ്ങാ​ട്ടി​രി, റെ​നീ​ഷ സ​ലീ​ത്ത് കൂ​റ്റ​നാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന വി​ത​ര​ണ​വും ന​ട​ന്നു.

