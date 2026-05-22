    date_range 22 May 2026 10:07 AM IST
    date_range 22 May 2026 10:07 AM IST

    കുടുംബ ബീച്ച്​, സൗജന്യ ഐസ്ക്രീം വിതരണം; ബലി പെരുന്നാൾ ആഘോഷത്തിലേക്ക്​ ദുബൈ

    ദുബൈ: ഒമ്പത്​ ദിവസത്തോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ബലി പെരുന്നാൾ അവധി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച്​ എമിറേറ്റിലെ താമസക്കാർക്കും സന്ദർശകർക്കും വേണ്ടി വിവിധ ആഘോഷങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച്​ ദുബൈ മുനിസിപ്പാലിറ്റി. എമിറേറ്റിലെ ചില ബീച്ചുകളിൽ കുടുംബങ്ങൾക്ക്​ മാത്രമായി​ പ്രത്യേക മേഖല, പൊതു പാർക്കുകളിൽ സൗജന്യ ഐസ്കക്രീം വിതരണം, തത്സമയ വിനോദ പരിപാടികൾ എന്നിവയാണ്​ മുനിസിപ്പാലിറ്റി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്​.

    ജുമൈറ 1, ജുമൈറ 2, ഇവയുടെ നൈറ്റ്​ ബീച്ച്​, ജുമൈറ 3, ഉമ്മു സുഖൈം 1, അതി​ന്‍റെ നൈറ്റ്​ ബീച്ച്​, ഉമ്മുസുഖൈം 2, ഖോർ അൽ മംസാർ ബീച്ച്​ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ്​ കുടുംബങ്ങൾക്ക്​ മാത്രം പ്രവേശിക്കാവുന്ന മേഖല ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്​. പെരുന്നാളിന്‍റെ ആദ്യ രണ്ട്​ ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കും ‘ഈദ്​ ഗിഫ്​റ്റ്​’ സംരംഭത്തിലൂടെ സൗജന്യമായുള്ള ഐസ്​ക്രീം വിതരണം. നാല്​ മുതൽ ഏഴുവരെ അൽ ബർഷ പോണ്ട്​ പാർക്ക്​, കമ്യൂണിറ്റി പാർക്ക്​, മുഷ്​രിഫ്​ പാർട്ട്​, സഅബീൽ പാർക്ക്​, അൽ സഫ പാർക്ക്​ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ്​ ഐസ്ക്രീം വിതരണം. ആദ്യ രണ്ട്​ അവധി ദിനങ്ങളിൽ വൈകിട്ട്​ നാലു മുതൽ ഏഴുവരെ ദുബൈ ഫ്രെയിമിൽ തത്സമയ സംഗീത പ്രകടനം നടക്കും. സംഗതവും കുടുംബപരമായ വിനോദങ്ങളം ഒത്തിണങ്ങിയ പരിപാടികളായിരിക്കും സംഘടിപ്പിക്കുക.

    രണ്ടാത്തെ അവധി ദിനത്തിൽ വൈകിട്ട്​ നാലു മുതൽ ഏഴു വരെ ഹത്ത മാർക്കറ്റിൽ അൽ ഹർബിയ ബാൻഡിന്‍റെ പ്രകടനമുണ്ടാവും. മൂന്നു ദിവസം രാവിലെ ഒമ്പത്​ മുതൽ രാത്രി എട്ടുമണിവരെ ചിൽഡ്രൻസ്​ സിറ്റിയിൽ വിവിധ വിനോദ പരിപാടികളും അരങ്ങേറും. അവധി ദിനങ്ങളിൽ ഖുർആനിക്​ പാർക്ക്​, സഅബീൽ പാർക്ക്​, അൽ മംസാർ പാർക്ക്​, അൽ സഫ പാർക്ക്​, ക്രീക്ക്​ പാർക്ക്​, മുഷ്​രിഫ്​ നാഷനൽ പാർക്ക്​ എന്നിവ രാവിലെ എട്ടു മുതൽ അർധരാത്രി വരെയും ദുബൈ ഫ്രെയിൽ രാവിലെ എട്ട്​ മുതൽ രാത്രി ഒമ്പതുവരെയും പ്രവർത്തിക്കും.

    TAGS:DubaicelebrationsEid al-Adha
    News Summary - Family beach, free ice cream distribution; Dubai gears up for Eid al-Adha celebrations
