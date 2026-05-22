കുടുംബ ബീച്ച്​, സൗജന്യ ഐസ്ക്രീം വിതരണം; ബലി പെരുന്നാൾ ആഘോഷത്തിലേക്ക്​ ദുബൈ

കുടുംബ ബീച്ച്, സൗജന്യ ഐസ്ക്രീം വിതരണം; ബലി പെരുന്നാൾ ആഘോഷത്തിലേക്ക് ദുബൈtext_fields
ദുബൈ: ഒമ്പത് ദിവസത്തോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ബലി പെരുന്നാൾ അവധി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് എമിറേറ്റിലെ താമസക്കാർക്കും സന്ദർശകർക്കും വേണ്ടി വിവിധ ആഘോഷങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് ദുബൈ മുനിസിപ്പാലിറ്റി. എമിറേറ്റിലെ ചില ബീച്ചുകളിൽ കുടുംബങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി പ്രത്യേക മേഖല, പൊതു പാർക്കുകളിൽ സൗജന്യ ഐസ്കക്രീം വിതരണം, തത്സമയ വിനോദ പരിപാടികൾ എന്നിവയാണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ജുമൈറ 1, ജുമൈറ 2, ഇവയുടെ നൈറ്റ് ബീച്ച്, ജുമൈറ 3, ഉമ്മു സുഖൈം 1, അതിന്റെ നൈറ്റ് ബീച്ച്, ഉമ്മുസുഖൈം 2, ഖോർ അൽ മംസാർ ബീച്ച് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കുടുംബങ്ങൾക്ക് മാത്രം പ്രവേശിക്കാവുന്ന മേഖല ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പെരുന്നാളിന്റെ ആദ്യ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കും ‘ഈദ് ഗിഫ്റ്റ്’ സംരംഭത്തിലൂടെ സൗജന്യമായുള്ള ഐസ്ക്രീം വിതരണം. നാല് മുതൽ ഏഴുവരെ അൽ ബർഷ പോണ്ട് പാർക്ക്, കമ്യൂണിറ്റി പാർക്ക്, മുഷ്രിഫ് പാർട്ട്, സഅബീൽ പാർക്ക്, അൽ സഫ പാർക്ക് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഐസ്ക്രീം വിതരണം. ആദ്യ രണ്ട് അവധി ദിനങ്ങളിൽ വൈകിട്ട് നാലു മുതൽ ഏഴുവരെ ദുബൈ ഫ്രെയിമിൽ തത്സമയ സംഗീത പ്രകടനം നടക്കും. സംഗതവും കുടുംബപരമായ വിനോദങ്ങളം ഒത്തിണങ്ങിയ പരിപാടികളായിരിക്കും സംഘടിപ്പിക്കുക.
രണ്ടാത്തെ അവധി ദിനത്തിൽ വൈകിട്ട് നാലു മുതൽ ഏഴു വരെ ഹത്ത മാർക്കറ്റിൽ അൽ ഹർബിയ ബാൻഡിന്റെ പ്രകടനമുണ്ടാവും. മൂന്നു ദിവസം രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ രാത്രി എട്ടുമണിവരെ ചിൽഡ്രൻസ് സിറ്റിയിൽ വിവിധ വിനോദ പരിപാടികളും അരങ്ങേറും. അവധി ദിനങ്ങളിൽ ഖുർആനിക് പാർക്ക്, സഅബീൽ പാർക്ക്, അൽ മംസാർ പാർക്ക്, അൽ സഫ പാർക്ക്, ക്രീക്ക് പാർക്ക്, മുഷ്രിഫ് നാഷനൽ പാർക്ക് എന്നിവ രാവിലെ എട്ടു മുതൽ അർധരാത്രി വരെയും ദുബൈ ഫ്രെയിൽ രാവിലെ എട്ട് മുതൽ രാത്രി ഒമ്പതുവരെയും പ്രവർത്തിക്കും.
