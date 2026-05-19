    Posted On
    date_range 19 May 2026 1:27 PM IST
    Updated On
    date_range 19 May 2026 1:27 PM IST

    വ്യാജ ബലിമൃഗ പരസ്യങ്ങൾ: മുന്നറിയിപ്പുമായി ദുബൈ പൊലീസ്

    വ്യാജ ചിത്രങ്ങളും ഓഫറുകളും അടങ്ങിയ വഞ്ചനാപരമായ പരസ്യങ്ങളാണ്​ തട്ടിപ്പുകാർ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്
    ദുബൈ: സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ വ്യാജ ബലിമൃഗ പരസ്യങ്ങൾക്കെതിരെയും സംശയാസ്പദ വെബ്‌സൈറ്റുകൾക്കെതിരെയും മുന്നറിയിപ്പുമായി ദുബൈ പൊലീസ്. കുറഞ്ഞ വിലയിലും ആകർഷകമായ ഓഫറുകളിലും ബലിമൃഗങ്ങളെ വാങ്ങാനുള്ള പൊതുജനങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിനായി തട്ടിപ്പുകാർ വ്യാജ പരസ്യങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്​. ഇതിലൂടെ പണം തട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലൂടെയും ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വെബ്‌സൈറ്റുകളിലൂടെയും ബലിമൃഗങ്ങളെ വിൽപന നടത്തുന്നു എന്ന വ്യാജേന നടത്തുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് തട്ടിപ്പുകൾക്ക് ഇരയാകരുതെന്ന് പൊലീസ് വിശദീകരിച്ചു. വ്യാജ ചിത്രങ്ങളും ഓഫറുകളും അടങ്ങിയ വഞ്ചനാപരമായ പരസ്യങ്ങളാണ്​ തട്ടിപ്പുകാർ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്​.

    ബലിമൃഗങ്ങളെ മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനോ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നതിനോ വേണ്ടി മുൻകൂർ പണം ആവശ്യപ്പെടും. പണം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, മൃഗത്തെ എത്തിച്ചുനൽകാതെ മുങ്ങുകയാണ്​ തട്ടിപ്പുരീതി. പണം നൽകിയവരുടെ സന്ദേശങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാതെ ഇത്തരം പരസ്യക്കാർ അപ്രത്യക്ഷമാവും. ബലിമൃഗങ്ങളെ വാങ്ങുമ്പോൾ അതീവ ശ്രദ്ധയും ജാഗ്രതയും പാലിക്കണമെന്ന്​ പൊലീസ്​ നിർദേശിച്ചു. യുക്തിക്ക് നിരക്കാത്ത കുറഞ്ഞ വിലകളിലോ അതിശയോക്തിപരമായ ഓഫറുകളിലോ വശംവദരാകരുത്. പണം കൈമാറുന്നതിനോ വാങ്ങുന്നതിനോ മുമ്പ്​ വിൽപനക്കാരന്‍റെ വിശ്വാസ്യത കൃത്യമായി പരിശോധിച്ച്​ ഉറപ്പുവരുത്തണം.

    സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ അപരിചിതമോ സ്ഥിരീകരിക്കാത്തതോ ആയ അക്കൗണ്ടുകൾ പൂർണമായി ഒഴിവാക്കി, അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളുമായും അറിയപ്പെടുന്ന ഔദ്യോഗിക പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളുമായും മാത്രം ഇടപാടുകൾ നടത്തണമെന്നും പൊലീസ്​ അറിയിച്ചു. ഇത്തരം തട്ടിപ്പു ശ്രമങ്ങളോ, തെറ്റായ പരസ്യങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന സംശയാസ്പദ അക്കൗണ്ടുകളോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ ഔദ്യോഗിക ചാനലുകൾ വഴി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ദുബൈ പൊലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഇ-ക്രൈം പ്ലാറ്റ്‌ഫോം വഴിയോ, അല്ലെങ്കിൽ അടിയന്തരമല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾക്കായുള്ള 901 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചോ വിവരം അറിയിക്കാം. ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ സഹകരണം സുപ്രധാനമാണെന്നും അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    TAGS: Dubai Police, advertisement, fake, sacrificial animals
    News Summary - Fake sacrificial animal advertisements: Dubai Police issue warning
