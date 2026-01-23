Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    date_range 23 Jan 2026 9:02 AM IST
    date_range 23 Jan 2026 9:02 AM IST

    വ്യാ​ജ ക്യൂ.​ആ​ർ കോ​ഡ്​; മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി ഷാ​ർ​ജ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി

    സ​മാ​ന​മാ​യ ജാ​ഗ്ര​താ​നി​ർ​ദേ​ശം ദു​ബൈ റോ​ഡ്​ ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റിയും പാ​ർ​ക്കി​ൻ ക​മ്പ​നി​യും ക​ഴി​ഞ്ഞ ഡി​സം​ബ​റി​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യി​രു​ന്നു
    വ്യാ​ജ ക്യൂ.​ആ​ർ കോ​ഡ്​; മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി ഷാ​ർ​ജ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി
    ഷാ​ർ​ജ: ഷാ​ർ​ജ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​ടെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ഫീ​സ്​ അ​ട​ക്കു​മ്പോ​ഴും ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​മ്പോ​ഴും വ്യാ​ജ ക്യൂ.​ആ​ർ കോ​ഡു​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ ന​ൽ​കി. ത​ട്ടി​പ്പ്​ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നാ​യി ക്യു.​ആ​ർ കോ​ഡു​ക​ൾ സ്കാ​ൻ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക​യോ അ​ജ്ഞാ​ത ലി​ങ്കു​ക​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കാതിരിക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യ​ണം.

    അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യി അ​ജ്ഞാ​ത ലി​ങ്കു​ക​ൾ സ്കാ​ൻ ചെ​യ്യു​ക​യോ തു​റ​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്താ​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും ചോ​ർ​ത്താ​നും അ​തു​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ത​ട്ടി​പ്പ്​ ന​ട​ത്താ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ഇ​ത്​ ത​ട​യാ​ൻ പ​ണ​മ​ട​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ മു​മ്പ്​ ക്യു.​ആ​ർ കോ​ഡു​ക​ളു​ടെ ആ​ധി​കാ​രി​ക​ത ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ണം. കൂ​ടാ​തെ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത ലി​ങ്കു​ക​ൾ, ക്യു.​ആ​ർ കോ​ഡു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ വ്യ​ക്​​തി​വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​ക​രു​ത്.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​വും അം​ഗീ​കൃ​ത​വു​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.സ​മാ​ന​മാ​യ ജാ​ഗ്ര​താ​നി​ർ​ദേ​ശം ദു​ബൈ റോ​ഡ്​ ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റി (ആ​ർ.​ടി.​എ)​യും പാ​ർ​ക്കി​ൻ ക​മ്പ​നി​യും ക​ഴി​ഞ്ഞ ഡി​സം​ബ​റി​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    വ്യാ​ജ ക്യു.​ആ​ർ കോ​ഡു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ന​ട​ത്തു​ന്ന ത​ട്ടി​പ്പി​ന്‍റെ വീ​ഡി​യോ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​റ​ലാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഇ​രു സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്. ത​ട്ടി​പ്പ്​ ന​ട​ത്തു​ന്ന എ​ല്ലാ ക്യൂ.​ആ​ർ കോ​ഡു​ക​ളും പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സൈ​ൻ ബോ​ഡു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ നീ​ക്കി​യ​താ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

