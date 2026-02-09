Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 9 Feb 2026 6:43 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Feb 2026 6:43 AM IST

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ല്‍ 3.1 കോ​ടി മൂ​ല്യ​മു​ള്ള വ്യാ​ജ ഉ​ല്‍പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു

    ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ പ​രാ​തി​ക​ളി​ല്‍ 95 ശ​ത​മാ​നം പ​രി​ഹ​രി​ച്ചു
    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ല്‍ 3.1 കോ​ടി മൂ​ല്യ​മു​ള്ള വ്യാ​ജ ഉ​ല്‍പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു
    പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത വ്യാ​ജ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ 

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ല്‍ ന​ട​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ളി​ല്‍ 3.10 കോ​ടി ദി​ര്‍ഹം വി​പ​ണി മൂ​ല്യം വ​രു​ന്ന 6,66,255 വ്യാ​ജ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍. വി​പ​ണി​യി​ലെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്‍റെ​യും ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ലാ​ണ് വ്യാ​ജ ഉ​ല്‍പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് റാ​ക് ഡി​പ്പാ​ര്‍ട്ട്മെ​ന്‍റ് ഓ​ഫ് ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് ഡെ​വ​ല​പ്പ്മെ​ന്‍റ് (റാ​ക് ഡി.​ഇ.​ഡി) ക​മേ​ഴ്സ്യ​ല്‍ പ്രൊ​ട്ട​ക്ഷ​ന്‍ വി​ഭാ​ഗം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    937 ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ പ​രാ​തി​ക​ളാ​ണ് പോ​യ​വ​ര്‍ഷം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​ല്‍ 95 ശ​ത​മാ​നം പ​രാ​തി​ക​ളും പൂ​ര്‍ണ​മാ​യും പ​രി​ഹ​രി​ച്ചു. ല​ഭി​ച്ച പ​രാ​തി​ക​ളി​ല്‍ 28 എ​ണ്ണം ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്ത ട്രേ​ഡ് മാ​ര്‍ക്കു​ക​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വ്യാ​ജ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടു​ള്ള​താ​യി​രു​ന്നു. പ​രാ​തി​ക​ള്‍ ല​ഭി​ച്ച​യു​ട​ന്‍ ദ്രു​ത​വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന സം​ഘ​ങ്ങ​ള്‍ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    ക​ട​ക​ള്‍, വാ​ണി​ജ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ന്ന 71 കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നാ​ണ് വ്യാ​ജ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. വി​ൽ​പ​ന​ക്ക് ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ക്ക് അ​പ​ക​ടം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തും സ​മൂ​ഹ സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യു​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് റാ​ക് ഡി.​ഇ.​ഡി വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ള്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​ട​മ​ക​ളും ട്രേ​ഡ് മാ​ര്‍ക്ക് നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട​ത് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്. ഇ​ത് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യാ​ണ് എ​മി​റേ​റ്റി​ലു​ട​നീ​ളം പ​രി​ശോ​ധ​ന കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ള്‍ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. സു​ര​ക്ഷി​ത​വും സു​താ​ര്യ​വും നി​യ​ന്ത്രി​ത​വു​മാ​യ വ്യാ​പാ​രാ​ന്ത​രീ​ക്ഷം നി​ല​നി​ര്‍ത്തു​ന്ന​തി​ല്‍ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പ് പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണ്.

    വ്യാ​ജ ഉ​ല്‍പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍, സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ സം​ശ​യ​ക​ര​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍, നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ല്‍പെ​ടു​ന്ന ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ താ​മ​സം വ​രു​ത്താ​തെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ള്‍ക്ക് റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്നു.

    TAGS:Ras Al khaimahgulfnewsUAE
